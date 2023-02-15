Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu İşletmesi tahlisiye ekibinde yer alan Ramazan Altuntaş, Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarıyla enkaz altından nasıl can kurtardıklarını anlattı. Arama kurtarma çalışmalarında ilk olarak "Aleyna" isimli vatandaşı kurtardıklarını belirten Altuntaş, "Aleyna 'Allah Allah' diye bağırıyordu. Küçük bir delik açtık ve onu büyüterek ulaştık. 'Babam var, annem var' diyordu. Aleyna'nın saçları takılmıştı. 'Saçımı dibinden kesin ama beni alın' diyordu. Onu kurtardığımızda kendimizi dünyaya bir daha gelmiş gibi hissettik" dedi.