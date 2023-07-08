Saçını kanser hastası kız çocuklarına bağışladı

Antalya Muratpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde elektromekanik alanında eğitim gören Beyzanur Hatmorioğlu, sanayi sitesindeki bir araç servisinde de kalfa pozisyonunda çalışmaya başladı. Beyzanur Hatmorioğlu ve ustası, geçtiğimiz 20 Haziran'da servise gelen otomobilin arka koltuğu altındaki yakıt deposunun şamandırasını değiştirirken, aküden çıkan kıvılcım parlamaya neden oldu. O sırada aracın içinde bulunan ve alevler arasında kalan liseli Beyzanur'un yüzü ve vücudunda yanıklar oluştu. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Beyzanur, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servisteki ilk müdahalenin ardından ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

SAÇINI KESİP VERDİ

Yaşanan şanssız olayın ardından polis soruşturma başlattı. Otomobile de teknik inceleme için el konuldu. Hatmorioğlu'nun annesi Leyla Kaya, kızının tedavisinin sürdüğünü ancak hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi. Kaya, Beyzanur'un saçının sağlam kalan bölümlerini kestirdiğini, kanser hastalarına peruk yapılması için Kanser Savaşçıları Derneği'ne bağışladığını açıkladı.