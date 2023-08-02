Saçını kesip bıyık bırakan katil 80 gün sonra yakalandı

Adana'da 8 Mayıs'ta uğradığı silahlı saldırıda öldürülen dolmuş şoförü Mehmet Kaçhan'ın (25) katil zanlısı Emre Bülent Ağdaş (29) yakalandı. Katil zanlısı Ağdaş'ın polise yakalanmamak için saçını kısa kesip bıyık bırakarak kılık değiştirdiği öğrenildi. Katil zanlısı tutuklanarak cezaevine konuldu.
SIRTI VE BOYNUNDAN VURULDU
Olay, 8 Mayıs'ta merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Dolmuş şoförü Mehmet Kaçhan, yolcu bulunmayan aracıyla sokaktan çıkmaya çalışırken silahlı saldırıya uğradı. Kaçhan, sırt ve boynuna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde kalırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Kaçhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaçhan'ın, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından alınan cenazesi, yakınları tarafından toprağa verildi.
SAÇINI KESİP KIYIK BIRAKMIŞ
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırıyı düzenleyen şüphelinin, çeşitli suçlardan 11 kaydı bulunan Emre Bülent Ağdaş olduğunu tespit etti. Şüphelinin saklanmış olabileceği çok sayıda adrese baskın yapan polis, Ağdaş'ı bulamadı. Son olarak Çamlıbel Mahallesi'ndeki bir adreste olduğu bilgisine ulaşan polis, operasyon düzenledi. Tanınmamak için saçını kestirip, bıyığını uzattığı öğrenilen Ağdaş, yapılan baskında yakalandı.
EŞİNE MESAJ ATTI İDDİASI…
Emniyete götürülen Ağdaş, ifadesinde, eşine mesaj attığını öğrenmesi üzerine Kaçhan'ı buluşmak için olayın yaşandığı sokağa çağırdığını, çıkan tartışmanın ardından kaçmaya çalışınca da tabancayla ateş açtığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ağdaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.