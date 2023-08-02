Saçını kesip bıyık bırakan katil 80 gün sonra yakalandı

SIRTI VE BOYNUNDAN VURULDU

Olay, 8 Mayıs'ta merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Dolmuş şoförü Mehmet Kaçhan, yolcu bulunmayan aracıyla sokaktan çıkmaya çalışırken silahlı saldırıya uğradı. Kaçhan, sırt ve boynuna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde kalırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Kaçhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaçhan'ın, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından alınan cenazesi, yakınları tarafından toprağa verildi.