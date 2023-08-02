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Giriş Tarihi: 3.8.2023

Saçını kesip bıyık bıraktı, 80 gün sonra yakalandı

80 gün önce aracında silahla öldürülen dolmuş şoförü Mehmet Kaçhan’ın katili Emre Bülent Ağdaş yakalandı. Ağdaş’ın yakalanmamak için saçını kesip bıyık bıraktığı ortaya çıktı

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Saçını kesip bıyık bıraktı, 80 gün sonra yakalandı
Adana'da silahlı saldırıda öldürülen dolmuş şoförü Mehmet Kaçhan'ın (25) katil zanlısı Emre Bülent Ağdaş (29) yakalandı. Olay, 8 Mayıs'ta merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Silahlı saldırıya uğrayan dolmuş şoförü Mehmet Kaçhan hayatını kaybederken zanlı ise kaçtı. Polis ekipleri, saldırıyı düzenleyen şüphelinin, çeşitli suçlardan 11 kaydı bulunan Emre Bülent Ağdaş olduğunu tespit etti. Şüphelinin saklanmış olabileceği çok sayıda adrese baskın yapan polis, Ağdaş'ı bulamadı. Son olarak Çamlıbel Mahallesi'ndeki bir adreste olduğu bilgisine ulaşan polis, operasyon düzenledi. Tanınmamak için saçını kestirip, bıyığını uzattığı öğrenilen Ağdaş, 80 gün sonra yapılan baskında yakalandı. Ağdaş ifadesinde, eşine mesaj attığı gerekçesiyle vurduğunu söyledi. Ağdaş tutuklandı.

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Saçını kesip bıyık bıraktı, 80 gün sonra yakalandı
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