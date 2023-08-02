Saçını kesip bıyık bıraktı, 80 gün sonra yakalandı

Adana'da silahlı saldırıda öldürülen dolmuş şoförü Mehmet Kaçhan'ın (25) katil zanlısı Emre Bülent Ağdaş (29) yakalandı. Olay, 8 Mayıs'ta merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Silahlı saldırıya uğrayan dolmuş şoförü Mehmet Kaçhan hayatını kaybederken zanlı ise kaçtı. Polis ekipleri, saldırıyı düzenleyen şüphelinin, çeşitli suçlardan 11 kaydı bulunan Emre Bülent Ağdaş olduğunu tespit etti. Şüphelinin saklanmış olabileceği çok sayıda adrese baskın yapan polis, Ağdaş'ı bulamadı. Son olarak Çamlıbel Mahallesi'ndeki bir adreste olduğu bilgisine ulaşan polis, operasyon düzenledi. Tanınmamak için saçını kestirip, bıyığını uzattığı öğrenilen Ağdaş, 80 gün sonra yapılan baskında yakalandı. Ağdaş ifadesinde, eşine mesaj attığı gerekçesiyle vurduğunu söyledi. Ağdaş tutuklandı.