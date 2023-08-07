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Giriş Tarihi: 7.8.2023 11:52 Son Güncelleme: 7.8.2023 12:02

Saçını tarıyormuş gibi keşif yaptıktan sonra altını çaldı

Adana’da otomobilin camında saçını tarıyormuş gibi keşfi yaptıktan sonra aracın camını kırarak hırsızlık yapan zanlı yakalandı. 11 hırsızlık olayına karıştı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Saçını tarıyormuş gibi keşif yaptıktan sonra altını çaldı

Adana'da 34 yaşındaki R.A., sokakta park halindeki otomobilin camına bakarak saçını tarayıp, keşif yaptı. Kimsenin olmadığı bir anda otomobilin camını kıran R.A., daha sonra tekrar aracın yanına dönüp, arka koltuktaki, içinde para ve altın bulunan poşeti çaldı. Farklı tarihlerde 12 ayrı hırsızlık olayına daha karıştığı belirlenen R.A., tutuklandı.

SAÇINI TARIYORMUŞ GİBİ

Olay, 16 Temmuz'da, Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Alışveriş yapmak için Melek Girmez Sokağı'na gelen S.D. (28), otomobilini yol kenarına park edip, bölgeden ayrıldı. O sırada aracın yanına gelen şüpheli R.A., otomobilin camına bakarak saçını tarıyormuş gibi keşif yaptı. Aracın yakınında bekleyen şüpheli R.A., sokakta kimsenin olmadığı bir anda otomobilin arka camını taşla kırıp, uzaklaştı. Bir süre sonra tekrar aracın yanına gelen R.A., eline geçirdiği poşetle, otomobilin arka koltuğundaki içinde altın kolye ile bin lira bulunan poşeti çalıp kaçtı.

7 İŞ YERİ VE 4 OTOMOBİL
Hırsızlık anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobiline döndüğünde camın kırık olduğunu ve parasının çalındığını fark eden S.D.'nin ihbarıyla, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, şüphelinin R.A. olduğunu ve 1 gün önce de aynı yöntemle A.M.'nin (29) otomobilindeki 8 bin 500 dolar olan çantayı çaldığını saptadı. R.A.'nın farklı tarihlerde 7 iş yeri ve 4 otomobilden daha hırsızlık yaptığını tespit eden polis, şüpheliyi Seyhan ilçesinde, saklandığı adrese yapılan baskınla yakaladı.

SON ADRESİ CEZAEVİ OLDU

Emniyete götürülen R.A., hakkındaki suçlamaları kabul ederken; A.M.'nin otomobilinden çaldığı miktarın 8 bin 500 dolar değil, daha az miktarda olduğunu öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Saçını tarıyormuş gibi keşif yaptıktan sonra altını çaldı
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