Saçlarını kanser hastalarına bağışladı

Antalya'da 8 yaşındaki Asel Arven Mert, "Saçım Saçın Olsun" projesine saçlarını bağışlayarak örnek bir davranış sergiledi. Beş yıldır uzattığı saçlarını ailesiyle birlikte kuaför salonunda kestiren Asel, Kanser Savaşçıları Derneği'ne bağışladı. Annesi Seda Sedef Mert, saçların yeniden uzaması halinde bağışa devam edeceklerini belirtti. Anne Mert, Asel'in bu duyarlı davranışının, toplumda dayanışma ve destek bilincini öğrenmesini kolaylaştırdığını söyledi. Minik Asel, öğretmen olmayı hayal ettiğini ve bağış yaptığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Proje, kanser hastalarına umut olmak amacıyla saç bağışlarını topluyor ve toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefliyor.