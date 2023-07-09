Saçlarını kanser hastası kız çocuklarına bağışladı

Antalya'da sanayi sitesinde çalışırkenkazayla yüzü, saçı vevücudu yanan lise öğrencisiBeyzanur Hatmorioğlu(17) saçının sağlam kalanbölümlerini kanser hastaları için bağışladı.Muratpaşa Mesleki ve Teknik AnadoluLisesi'nde elektromekanik alanında eğitimgören ve bir sanayi sitesinde staj yapanHatmorioğlu, sanayide çıkan yangındayaralanmıştı. Yüzü vevücudunun büyük bölümüyanan Beyzanur, saçınınsağlam kalan bölümlerinikanser hastaları içinbağışladı. Genç kızın annesiLeyla Kaya, tedavisi süren Beyzanur'unsaçının sağlam kalan bölümlerini kestirdiğinive kanser hastalarına peruk yapılmasıiçin Kanser Savaşçıları Derneği'ne bağışladığınıaçıkladı.