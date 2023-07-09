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Giriş Tarihi: 9.7.2023

Saçlarını kanser hastası kız çocuklarına bağışladı

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Saçlarını kanser hastası kız çocuklarına bağışladı
Antalya'da sanayi sitesinde çalışırken kazayla yüzü, saçı ve vücudu yanan lise öğrencisi Beyzanur Hatmorioğlu (17) saçının sağlam kalan bölümlerini kanser hastaları için bağışladı. Muratpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde elektromekanik alanında eğitim gören ve bir sanayi sitesinde staj yapan Hatmorioğlu, sanayide çıkan yangında yaralanmıştı. Yüzü ve vücudunun büyük bölümü yanan Beyzanur, saçının sağlam kalan bölümlerini kanser hastaları için bağışladı. Genç kızın annesi Leyla Kaya, tedavisi süren Beyzanur'un saçının sağlam kalan bölümlerini kestirdiğini ve kanser hastalarına peruk yapılması için Kanser Savaşçıları Derneği'ne bağışladığını açıkladı.

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Saçlarını kanser hastası kız çocuklarına bağışladı
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