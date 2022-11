Sadabad eski güzel günlerine dönüyor

SÖZ VERDİĞİMİZ PROJELERİN YÜZDE 95'İNİ AÇTIK

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin açılışta şu ifadeleri kullandı:

Seçim öncesi söz verdiğimiz vaatlerin yüzde 95'ini tamamladık. Kağıthane meydan otopark açılışını da yapmıştık. Her hafta Cuma günleri açılışlar yapıyoruz. Göreve geldiğimizde 80 bin ağacımız vardı ilçemizde. Her yeni doğan bebeğe bir ağaç diktik. Ağaçları çocuklarımızın adına dikiyoruz. Geçtiğimiz hafta 120 bin ağaca çıkmışız. Ağaç kapasitesini yüzde 50 artırmışız. Yeşil Vadi'de binlerce ağacı toprakla buluşturduk. Toplumun her kesimine dokunmaya devam ediyoruz.

6 KİLOMETRELİK YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLU

İstanbul'un konum olarak tam orta noktasında yer alan Kağıthane'de; belediye tarafından Yeşil Vadi adıyla yeni bir yaşam alanı oluşturuldu. Osmanlı döneminde Sadabad adıyla bilinen bölge adeta yeni baştan tasarlandı. Tarihi eser ve doğal güzellikleriyle ünlü Sadabad'a; 6 km'lik bisiklet ve yürüyüş yolu, çocuk bahçesi, spor ve dinlenme alanları, yaya köprüsü, süs havuzu ve sokak hayvanları için pati parkı kazandırıldı. Toplam 165 bin m2'lik bu alan; İstanbul'un konum olarak tam merkezinde bulunan Kâğıthane'de yer alıyor. Yeşil Vadi için söz konusu bölgeye binlerce ağaç ve on binlerce bitki türü dikimi yapıldı. Bisiklet Yolu ile; tarihi Sadabad Camii, Saray Çamaşırhanesi, El Yapımı Kağıt Atölyesi, dere sandalları, nişantaşları, antik dönemin izlerini taşıyan açık hava müzesi, Sadabad Su Sarnıcı, Hasbahçe, Kağıthane Meydanı, Daye Hatun Camii ve Sıbyan Mektebi görülebilecek.