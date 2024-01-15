Sadaka kumbarası ve motosiklet çalan hırsız: “Alkollüydüm”

Adana'da 43 yaşındaki Muzaffer A., bir fırında bulunan sadaka kumbarasını çaldıktan 10 saat sonra da park halindeki motosikleti çalıp kayıplara karıştı. Polis tarafından yakalanan Muzaffer A., "Alkolün etkisindeydim. Görünce çalmaya karar verdim. Daha sonra tanımadığım bir kişiye 4 bin liraya sattım" dedi. Çalıntı motosiklet bulunup, sahibine teslim edilirken adliyeye sevk edilen Muzaffer A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SADAKA KUTUSUNU ÇALDI

Olay, 26 Aralık'ta Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki ekmek fırınında meydana geldi. Fırına gelen Muzaffer A., bir süre keşif yaptıktan sonra tezgahtaki sadaka kumbarasını görüp, çalmaya karar verdi. İş yerinin önündeki pencereyi dikkat çekmeden açan şüpheli, kumbarayı çalıp, kayıplara karıştı. O anlar fırının güvenlik kamerasına yansıdı.

10 SAAT SONRA MOTOSİKLET ÇALDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirledi. Şüpheli, fırındaki hırsızlıktan yaklaşık 10 saat sonra bu kez de Ulu Cami Mahallesi'nde park halindeki bir motosikleti gözüne kestirdi. Bir süre sokakta yürüyen Muzaffer A., Ayşe A.'nın motosikletini sürükleyerek götürüp, çaldı. Ayşe A.'nın ihbarıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri de şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

SON ADRESİ CEZAEVİ OLDU

Şüphelinin Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirleyen polis, adrese operasyon düzenledi. Polis, yaptığı baskında Muzaffer A.'yı gözaltına aldı. Emniyete götürülen Muzaffer A., motosikleti tanımadığı bir kişiye 4 bin liraya sattığını belirterek, "Alkolün etkisindeydim. Görünce çalmaya karar verdim. Önce düz kontak yapmaya çalıştım ancak beceremedim. Sürükleyerek götürdüm" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muzaffer A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalıntı motosiklet ise bulunup, sahibine teslim edildi.