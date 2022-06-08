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Giriş Tarihi: 8.6.2022 13:16 Son Güncelleme: 8.6.2022 13:19

Sadaka Kutusu hırsızını kamera görüntülerinden yakaladılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Sadaka Kutusu hırsızını kamera görüntülerinden yakaladılar

İstanbul’da iki iş yerinden Sadaka Kutusu çalan bir kişi; Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi'ne bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan iki ayrı iş yerinden, içerisinde toplamda 900 lira olan üç adet Sadaka Kutusu'nun çalınması üzerine inceleme başlattı. İş yerlerinin güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. Olayları V.K. (17) isimli kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi. V.K., Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından Bağcılar İlçesi Kirazlı Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.
Benzer hırsızlık olaylarından suç kaydı olduğu tespit edilen V.K. yasal işlemlerinin ardından "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.

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Sadaka Kutusu hırsızını kamera görüntülerinden yakaladılar
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