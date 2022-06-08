Sadaka Kutusu hırsızını kamera görüntülerinden yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi'ne bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan iki ayrı iş yerinden, içerisinde toplamda 900 lira olan üç adet Sadaka Kutusu'nun çalınması üzerine inceleme başlattı. İş yerlerinin güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. Olayları V.K. (17) isimli kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi. V.K., Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından Bağcılar İlçesi Kirazlı Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.
Benzer hırsızlık olaylarından suç kaydı olduğu tespit edilen V.K. yasal işlemlerinin ardından "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.