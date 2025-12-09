Sadaka kutusu ve nakit para çaldılar: Şüpheliler kameraya böyle yakalandı!

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine gece saatlerinde gelen kimliği belirsiz iki şahıs, iş yerine girerek burada bulunan nakit paraları ve sadaka kutusunu çaldı. Yaşanılan hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.