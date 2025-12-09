Haberler Yaşam Haberleri Sadaka kutusu ve nakit para çaldılar: Şüpheliler kameraya böyle yakalandı!
Sadaka kutusu ve nakit para çaldılar: Şüpheliler kameraya böyle yakalandı!

Adıyaman’da, bir iş yerinden nakit para ve sadaka kutusu çalan şahısların hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine gece saatlerinde gelen kimliği belirsiz iki şahıs, iş yerine girerek burada bulunan nakit paraları ve sadaka kutusunu çaldı. Yaşanılan hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hırsızlık yapan şahıslar daha sonra olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Meydana gelen olayı bir süre sonra fark eden işletme sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

