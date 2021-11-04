Sadaka yazdı nafaka ödeyecek

BURSA
'DA 2 yıl önce M.K. ile S.K. anlaşmalı boşanmaya karar verdi. Süreç devam ederken, aile mahkemesi M.K.'nin eşi S.K.'ye her ay 300 lira tedbir nafakası ödemesine hükmetti. Tedbir nafakasını düzenli olarak internet bankacılığı ile ödeyen M.K., 2020'nin haziranda ödemenin açıklama kısmına "nafaka" yerine "sadaka" yazdı. Bunun üzerine S.K., avukatı aracılığıyla M.K.'nin kendisine ödediği paranın sadaka olduğunu, nafakasının ise yatırılmadığını iddia ederek icra takibi başlattı. M.K. ise karşı dava açarak dilekçesinde "Otomatik klavye nafaka kelimesini sadaka olarak düzeltmiş" diyerek kendini savundu. Bursa 4'üncü Aile Mahkemesi M.K.'nin yeniden para yatırmasına hükmetti. Avukat Berrin Günay
, "Eğer nafakayı banka havalesi olarak ödüyorsanız; mutlaka hangi ay ve hangi döneme ait olduğu belirtilmeli. Aksi takdirde yeniden nafaka ödemekle karşı karşıya kalabilirler. Borç yükümlülüğünün nafaka açıklaması ile belirtilmesi gerek" dedi. DHA