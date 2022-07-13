Sadakataşı Derneği Ağrı’da 450 aileye kurbanlarını ulaştırdı

Sadakataşı Derneği tarafından "Kurban Yeryüzüne Armağan" çağrısıyla başlatılan kurban organizasyonu bu yıl başta Türkiye olmak üzere 35 ülkede gerçekleştirildi.

Türkiye'de Ağrı dâhil 20 ilde yurtiçi kurban çalışmalarını gerçekleştiren Sadakataşı Derneği, 500 hissenin kesim ve dağıtım işlemlerini tamamladı.

Konu hakkında bilgiler veren Sadakataşı Derneği Ağrı Temsilcisi Yüksel Aslan, yurt içi kurban yardımları kapsamında kente 450 ailemize kurban hissesi dağıttıklarını belirtti.

Aslan, "Daha önceden tespitleri yapılmış olan ailelere ulaşmak için, derneğimizin gönüllülerinin yoğun çalışmasıyla Kurban Bayramının üçüncü günü başlayan kesim, parçalama ve poşetleme işlemlerinin ardından 450 ailemizin sofralarına hayırseverlerimiz bağışladığı kurban hisselerini ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ağrı'dan başlattığımız ''Kurban Yeryüzüne Armağan'' çağrısıyla yurt dışında kesilmek üzere yüze yakın kurban bağışı aldık. Dernek gönüllülerimizden Canip Aslan'ı "Burkina Faso'ya" Güven Tatlı kardeşimizi de "Somali'ye" göndererek Yurt dışı kurban bağışlarınızın dağıtımını yapmış olduk. Bize bu güzel duyguları yaşan siz değerli hayır sahiplerimize, Sadakataşı Derneği Genel Başkanımız Kemal Özdal'a ve tüm sadakataşı derneği çalışan ve gönüllülerine teşekkür ediyorum. Mazlumlara ve kimsesizlere hizmet yolunda sınır ve bölge tanımadan çalışan sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerine de çok teşekkür ediyorum. Bu duygularla İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Kurban çalışmaları kapsamında Togo'da bulunan yardım ekinin geçirdiği trafik kazasında vefat eden İHH Gaziantep gönüllüsü Resul Çerezoğlu ve Togo'daki İHH gönüllüsü İbrahim Chabane rahmet, kazada yaralanan Bursa ve Trabzon gönüllülerinden Mehmet Ali Akpınar ile Mustafa Aydın'a acil şifalar dilerim"dedi.