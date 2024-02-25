‘Sadakatsiz olan eşin değil sensin’

Konya'da kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Ebru Gürpe'yi (33), 7 yaşındaki kızının önünde öldüren Yılmaz Gürpe, (33) yargılandığı 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasın çarptırıldı. Kararın gerekçesini açıklayan mahkeme, katil zanlısının eşini sadakatsizlikle suçladığını ancak Ebru Gürpe'nin eşinin birden fazla kez kendisini aldatması üzerine çıkan geçimsizlik nedeniyle çocuklarını da yanına alarak olaydan 15 gün önce Konya'daki amcasının yanına gittiği belirtildi. Sanığın eşini, barışmayı kabul etmediği için tasarlayarak öldürdüğü vurgulanan gerekçeli kararda, eşinin eliyle 'yapma' şeklindeki işaretine rağmen iki kez tetiğe bastığı, silahın bir el ateş aldıktan sonra tutukluluk yaptığı belirtildi.