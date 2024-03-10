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Giriş Tarihi: 10.3.2024

Sadece 1 dakikada 1.5 kilo altın çaldılar

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Sadece 1 dakikada 1.5 kilo altın çaldılar
Bursa'da bir kuyumcuya giren kar maskeli ve silahlı iki soyguncu, değeri yaklaşık 3.5 milyon TL olan 1.5 kilo altını çalarak kayıplara karıştı. Soyguncuların, Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi'nde faaliyet gösteren kuyumcu önüne otomobille geldiği, ellerindeki silah ve yüzlerindeki maskeyle M.M.'ye ait kuyumcu dükkânına girdiği belirlendi. Silahla tehdit ettikleri kuyumcuda, 1 dakika içinde altınlarla birlikte kaçan şüpheliler, havaya ateş açarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.
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Sadece 1 dakikada 1.5 kilo altın çaldılar
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