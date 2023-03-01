Sadece 11 gün hayata tutundu... Küçük Berat’ın organları bağışlandı

Bolu'da Sağlık Mahallesi Karadere Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde bisiklete binen 10 yaşındaki Berat Sezer'e, aracıyla İ.C.Y. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol üzerinde 20 metre sürüklenen Sezer, ağır yaralanarak İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 11 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren küçük çocuk hayatını kaybetti.
11 gün boyunca yoğun bakım servisi önünde gözyaşlarıyla nöbet tutan baba Ümit Sezer, oğlunun ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi. Oğlunun en son isteği olan eşofman takımını aldığını ve iyileştiği zaman giymesi için onu beklediğini belirterek; "11 gündür yemeden içmeden kesildik. Aile düzenim kalmadı. Canımdan can gitti. Şimdi tek isteğim, oğlumun organlarıyla ihtiyaç sahibi insanlar yaşar. O nedenle organlarını bağışlıyoruz" dedi.
Baba Ümit Sezer, oğlunun uyutulduğu yoğun bakım servisindeki dokuzuncu gününde sosyal paylaşım sitesinden oğlunun fotoğrafını yayınlayarak; "Hadi tosunum uyan artık. Şaşırt bizi. Sevinçten ağlat bee koçum" paylaşımı gören ve okuyanları duygulandırmıştı.