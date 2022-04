Sadece bir gözü yüzde 10 görüyor: Sabrediyorum

Kırıkkale sokaklarının '10 tane yara bandı bir lira' sesiyle tanıdığı Çabuk, günde kazandığı 30-40 TL ile ailesinin geçimini sağlıyor.

Zaman zaman cadde ve sokaklarda yara bandı satarak karşılaştığımız ve 45 yıldır karanlık dünyasını aydınlatmaya çalışan Zeki Çabuk'un hikayesi. Küçük yaşta geçirdiği bir hastalık nedeniyle sağ gözünün tamamını ve ilerleyen süreçlerde ise sol gözünde görme duyusunun çoğunluğunu kaybeden Çabuk, 9 yaşından bu yana seyyar satıcılık yapıyor. Yüzde 90 görme engelli raporu olan ve devletten aldığı 650 TL'lik yardımın 550 TL'sini ev kirasına veren Çabuk, yarasına merhem olması için sattığı yara bantları ile hayata tutunmaya çalışıyor.

"DİLENCİLİK YAPMIYORUM, ÇALIŞIYORUM"

Yıllardır ailesinin geçimi için çalıştığını dile getiren Çabuk, "Ben dilencilik yapmıyorum helalinden, anlımın teriyle ekmeğimi kazanıyorum. Toplum görme engelli olduğumdan dolayı bana olumlu alanda ilgi duyuyor ve yara bantlarımdan alıyorlar. Devletimizden 650 TL engelli maaşının dışında maaş almıyorum" dedi.

"ASLA İSYAN ETMİYORUM, SABREDİYORUM"

Sol gözünün görme duyusunun yüzde 90 oranında kayıp olduğuna vurgu yapan Çabuk, "Sol gözüm ile sadece ışık görebiliyorum. Gidip geldiğim yolları da ezbere şekilde biliyorum. Yıllardır sokak ve caddelerde olduğum için yolları rahatlıkla takip edebiliyor ve evimin yolunu bu sayede bulabiliyorum. Yıllar önce sağ gözünü alalım, sol gözünü açalım dediler. Olduğum ameliyatlar sonucunda sağ gözümü tamamen kaybettim. Sol gözümdeki hastalık daha da ilerledi ve durdurulamadı bu sonuçta sol gözümde de görme kaybı oluştu. Asla isyan etmiyorum ve sabrediyorum" şeklinde konuştu.

"SOL GÖZÜMDEN ÜÇ AMELİYAT OLDUM"

Sol gözünden üç kez ameliyat olduğuna vurgu yapan Çabuk, doktorların son bir umut söylemlerine karşın dördüncü ameliyatı yaptırmadığını söyledi. Dördüncü kez ameliyat olmaktan çekindiğini söyleyen Çabuk, "Sol gözümden üç sefer ameliyat oldum. Herhangi bir fayda sağlamadı bana. Son olarak bir ameliyat daha yapalım dediler. Ama umut üzerine ameliyat yapalım dediler bende umut üzerine olacak bir ameliyatı kabul etmedim çünkü üç defa ameliyat olmuştum" ifadesinde bulundu.

GÜNLÜK ORTALAMA 30-40 LİRA KAZANIYOR

Günlük ortalama 100-150 Türk lirası yara bandı satışı yaptığını söyleyen Çabuk, bu sattığı bantların 30-40 TL'sinin kar olduğunu ifade etti. Geri kalanı ile yeniden malzeme aldığını dile getiren Çabuk, "Bu para beni kurtarmıyor ama başka yapacağım başka bir iş yok, mecburi olarak bu işi yapıyorum. Ankara körler okulunda okumuş ve orada santral belgesi almıştım. Lakin bu zamana kadar aldığım bu belge herhangi bir işe yaramadı. Bazı yerlere başvuru yaptım oralardan da olumlu dönüşler olmadı. Devletimiz zamanında bana el uzatmış olsaydı ben şuan bir yerde santralci olarak görev yapıyor olabilirdim. Yine de Allah razı olsun devletimizden, eksikliğini göstermesin. Elim ayağım tuttuğu sürece yara bandı satmaya devam etmek zorundayım. Çünkü hayatın bir gerçeği, hayatın bir zorunluluğu var. Ailemi geçindirmek zorundayım."

"BU İŞ BENİM EKMEK KAPIM"

"Benim babam inşaatçıydı. Küçüklükten bu yana benim elimden tutan bir kişi olmadı. Hayat şartları beni her zaman zorladı ve her zaman hayatın o yüküyle karşı karşıya kaldım. Çocuklukta ve evlilikte hayat şartları, geçim derdi her zaman omuzlarımda oldu. Yara bandı satmaktan utanmıyor ve çekinmiyorum. Çünkü bu benim ekmek kapım. Zaman zaman zorluklarla karşılaşsam da sabrediyorum. Bazı insanlar yara bandına ihtiyacımız yok diyerek sert tepki veriyor bazı insanlarımız ise çok samimi davranıyor. Görme engelli olup çalışmak beni zorluyor. Doğalgazlı evde oturuyorum doğalgaz faturalarımı yatıramadığım için soba yakıyorum. Kışın iki üç torba kömürle yetiniyorum, çok kömür alamıyorum devletin bana destek çıkmasını canı gönülden istiyorum benim yağım kendimi zor kavuruyor" dedi.