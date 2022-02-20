Sadece tek model araçlara dadanıyorlardı

İstanbul'un Zeytinburnu, Bayrampaşa ve Sultangazi ilçelerinde otomobillerin ön farlarını çalan hırsızlar, İstanbul Polisi'ni harekete geçirdi. 6 otomobil sahibinden gelen ihbarları değerlendiren polis, hırsızların sonu olacak ince bir detayı ortaya çıkardı.

TEK MODEL ARAÇ DETAYI

Sadece aynı model araçların ön farlarının çalındığını tespit eden Oto Hırsızlığı Masası, ihbarları birleştirerek ortak bir operasyon başlattı. Güvenlik kameralarından yola çıkan polis, izini sürdüğü hırsızlık şebekesini Bağcılar'da yakaladı. Şüpheli Resul S.(28), Şakir Y.(18) ve Orçun K.(17) gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği'ne getirildi.

SİPARİŞ SOYGUN

Gözaltına alınan şüphelilerin, sipariş üzerine tek model araçlara dadandıkları öğrenilirken, suç kayıtlarının da kabarık olduğu belirtildi. Şüphelilerden Resul K.'nın 24, Orçun K.'nın 12, Şakir Y.'nin ise 1 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Gözaltındaki şüphelilerin Asayiş Şube'deki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.