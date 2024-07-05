Haberler Yaşam Haberleri Sadece Tunceli’de yetişiyor; toplamanın ve satışının cezası 387 bin TL
Giriş Tarihi: 5.7.2024 11:11 Son Güncelleme: 5.7.2024 11:57

Sadece Tunceli’de yetişiyor; toplamanın ve satışının cezası 387 bin TL

Tunceli doğasında bulunan ve doğal çiçek soğanları sınıfında yer alan Tunceli Dağ Sarımsağı (Allium Tuncelianum) endemik bir tür olmasından ötürü “Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı’nda” zarar görebilir bitkiler sınıfında yer alıyor.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Sadece Tunceli’de yetişiyor; toplamanın ve satışının cezası 387 bin TL

Doğadan kontrolsüz şekilde sökülerek pazarlanması nedeniyle nesli tehlike altında olan Tunceli Dağ Sarımsağının milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanları gibi korunan alanlar ile meralardan doğal çiçek soğanı sökümü yasaklanmış durumda.

Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından nesli tehdit veya nadir bitki ve hayvan türlerinin korunması kapsamında 2872 sayılı Çevre Kanunuyla ticareti de yasaklanan Tunceli Sarımsağını toplayanlara 387 bin 141 TL idari para cezası uygulanıyor.

Tunceli Dağ Sarımsağının diğer sarımsak ve soğanlardan ayıran özellik çiçek açıp tohum bağlaması. Bu nedenle en kolay çoğalma metodu ancak tohumla gerçekleşebiliyor. Özellikle çiçeklenme dönemlerinde sökülmesi Tunceli Sarımsağının neslinin tehlikeye düşmesine ya da yok olmasına neden olabilir.

Tunceli Sarımsağının pazara yönelik toplanması ve satılmasının yasak olduğunu belirten yetkililer, ürünün perakende ve toptan satışının yapılmasına izin verilmeyeceğinin bilinmesi önemli olduğunu belirtiyor.

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Sadece Tunceli’de yetişiyor; toplamanın ve satışının cezası 387 bin TL
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