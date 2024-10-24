Sadece yardım değil, üretime yönlendiriyor

Sadece Antalya'da değil Türkiye'nin dört bir yanındaki çocukların ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten İnayet Öztürk, "Bize ulaşan kim olursa adresini alıyoruz. Hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri bu sayfada buluşup birbirlerine destek oluyorlar. Ben de Kilisli öğretmen bir çiftin çocuğuyum. Deprem bölgesindeki ailelerin ve çocuklarımızın ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Sadece yardım yapmıyoruz. Kadınları üretime yönlendiriyoruz. Huzurevlerindeki büyüklerimize ve çocuk esirgeme kurumlarında kalan çocuklarımıza geziler, etkinlikler düzenliyoruz. Askere gidemeyen, gelinlik giyemeyen özel kardeşlerimize tören düzenliyoruz" dedi.