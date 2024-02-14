Haberler Yaşam Haberleri Sadife’nin katili kocasına yine haksız tahrik indirimi! Yargıtay bozdu mahkeme kararında direndi
Giriş Tarihi: 14.2.2024 11:06 Son Güncelleme: 14.2.2024 11:07

Sadife’nin katili kocasına yine haksız tahrik indirimi! Yargıtay bozdu mahkeme kararında direndi

Konya’da 6,5 aylık hamile eşi Sadife Yüzer’i (35) tüfekle vurarak öldüren Ali Rıza Yüzer’e (38) Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nce ‘haksız tahrik’ indirimi ile verilen 23 yıl hapis cezası, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından oy çokluğu ile bozulmuştu. Yeniden hakim karşısına çıkan katil zanlı Yüzer’e mahkeme kararında direnip, yine 23 yıl hapis cezası verdi. Karara isyan eden aile dosyayı Yargıtay Genel Kurulu’na taşıyacak.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Sadife’nin katili kocasına yine haksız tahrik indirimi! Yargıtay bozdu mahkeme kararında direndi

16 Aralık 2020 tarihinde Çumra ilçesine bağlı Dineksaray Mahallesinde meydana gelen olayda, çiftçilik yapan Ali Rıza Yüzer 3 çocuğunun annesi 6,5 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i tüfekle 5 el ateş ederek öldürdü. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi Yüzer'i, 'iyi hal' hükümleri uygulanarak müebbet hapse çarptırdı. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi ise Yüzer hakkında 'haksız tahrik' hükümlerinin de uygulanması gerektiğini belirterek kararı bozdu ve yeniden yargılama yaptı. Ceza dairesi tarafından 8 Haziran 2022 tarihinde görülen duruşmada Ali Rıza Yüzer'e 'haksız tahrik' indirimi de uygulanarak verilen müebbet hapis cezası 23 yıla düşürüldü.

YARGITAY KARARI BOZDU AMA YİNE AYNI CEZAYI ALDI

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, suçun işlendiği tarihten önce maktulden kaynaklı ve haksız tahrik oluşturabilecek düzeyde haksız fiilin bulunmadığını belirterek kararı bozdu. Ali Rıza Yüzer, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya iki tarafların yakınları ve avukatları katıldı. Mahkeme heyeti ilk verdiği kararında direndi ve yine haksız tahrik indirimi uygulayarak Yüzer'i 23 yıl hapse çarptırdı. Duruşma sonrası her iki taraf arasında gerginlik yaşandı. Sadife Yüzer'in ailesi verilen karar nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.
Sadife Yüzer'in ailesi, karara itiraz edeceklerini, dosyayı Yargıtay Genel Kurulu'na götüreceklerini ifade etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sadife’nin katili kocasına yine haksız tahrik indirimi! Yargıtay bozdu mahkeme kararında direndi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA