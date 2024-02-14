Sadife’nin katili kocasına yine haksız tahrik indirimi! Yargıtay bozdu mahkeme kararında direndi

16 Aralık 2020 tarihinde Çumra ilçesine bağlı Dineksaray Mahallesinde meydana gelen olayda, çiftçilik yapan Ali Rıza Yüzer 3 çocuğunun annesi 6,5 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i tüfekle 5 el ateş ederek öldürdü. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi Yüzer'i, 'iyi hal' hükümleri uygulanarak müebbet hapse çarptırdı. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi ise Yüzer hakkında 'haksız tahrik' hükümlerinin de uygulanması gerektiğini belirterek kararı bozdu ve yeniden yargılama yaptı. Ceza dairesi tarafından 8 Haziran 2022 tarihinde görülen duruşmada Ali Rıza Yüzer'e 'haksız tahrik' indirimi de uygulanarak verilen müebbet hapis cezası 23 yıla düşürüldü.

YARGITAY KARARI BOZDU AMA YİNE AYNI CEZAYI ALDI

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, suçun işlendiği tarihten önce maktulden kaynaklı ve haksız tahrik oluşturabilecek düzeyde haksız fiilin bulunmadığını belirterek kararı bozdu. Ali Rıza Yüzer, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya iki tarafların yakınları ve avukatları katıldı. Mahkeme heyeti ilk verdiği kararında direndi ve yine haksız tahrik indirimi uygulayarak Yüzer'i 23 yıl hapse çarptırdı. Duruşma sonrası her iki taraf arasında gerginlik yaşandı. Sadife Yüzer'in ailesi verilen karar nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.

Sadife Yüzer'in ailesi, karara itiraz edeceklerini, dosyayı Yargıtay Genel Kurulu'na götüreceklerini ifade etti.