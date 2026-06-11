Sadife’nin katiline bu kez müebbet hapis

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KONYA'DA 2020'de önce 6.5 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i (35) kendisini aldattığı iddiasıyla tüfekle vurarak öldüren Ali Rıza Yüzer'e (40) 'şüpheden sanık yararlanır' denilerek 'haksız tahrik' indirimi uygulanıp, 23 yıl hapis cezası verildi. Ancak karar Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından kaldırılmıştı. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde yeniden hâkim karşısına çıkan katil zanlısı Yüzer bu kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yeni karar Sadife'nin ailesince memnuniyetle karşılandı.