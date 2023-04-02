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Giriş Tarihi: 3.4.2023

Sadık yuvasına döndü

AA
Sadık yuvasına döndü
Edirne'de mahallelinin yolunu gözlediği leylek Sadık, havaların ısınmasıyla birlikte Osmanlı döneminden kalma metruk halde bulunan koza fabrikasının çatısındaki yuvasına geldi. Dilaver Bey Mahallesi'nde Dar-ül Hadis Camisi karşısında yer alan fabrikanın çatısı, mahalle sakinlerinin "Sadık" adını verdikleri leyleğe yuva oluyor. Mahalle sakinlerinden Uğur Doyran, leyleğin mahallenin maskotu haline geldiğini söyledi. Dar-ül Hadis Camisi İmamı Doğa Erkol da leyleğin her yıl aynı yuvasına gelmesinden dolayı "Sadık" adının uygun görüldüğünü ifade etti.

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Sadık yuvasına döndü
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