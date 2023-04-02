Sadık yuvasına döndü

Edirne'de mahallelinin yolunu gözlediği leylek Sadık, havaların ısınmasıyla birlikte Osmanlı döneminden kalma metruk halde bulunan koza fabrikasının çatısındaki yuvasına geldi. Dilaver Bey Mahallesi'nde Dar-ül Hadis Camisi karşısında yer alan fabrikanın çatısı, mahalle sakinlerinin "Sadık" adını verdikleri leyleğe yuva oluyor. Mahalle sakinlerinden Uğur Doyran, leyleğin mahallenin maskotu haline geldiğini söyledi. Dar-ül Hadis Camisi İmamı Doğa Erkol da leyleğin her yıl aynı yuvasına gelmesinden dolayı "Sadık" adının uygun görüldüğünü ifade etti.