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Giriş Tarihi: 21.12.2023

‘Safahat ders kitabı olarak okutulsun’

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon Ersoy, yaşanmışlıkların hikâyesi olarak nitelendirdiği “Safahat”ın okullarda ders kitabı olarak okutulmasını talep ediyor

‘Safahat ders kitabı olarak okutulsun’
Araştırmacı-yazar Selma Argon Ersoy, Türkiye'nin birçok şehrinde dedesi Mehmet Akif Ersoy'un hayatını, mücadelesini ve tecrübelerini çeşitli seminer ve konferanslarda anlatmaya gayret ediyor. "Dedem Mehmet Akif: Zorluklarla Geçen Bir Ömrün Saklı Kalmış Hikâyesi" isimli kitabı 2015 yılında yayınlanan Ersoy, dedesinin "Safahat" adlı eserinin tarihin daha iyi öğretilmesi amacıyla öğrencilere ders kitabı olarak okutulmasını istiyor. Ersoy, "Safahat yaşanmışlıkların hikâyesidir Onun için bunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Bu eserin okullarda ders kitabı olarak okutulmasını isterim. Ders kitabı olsun ki onun hayatını öğrensinler, o günkü olayları yaşıyormuşçasına anlasınlar.



'ANLATMAYA ÇALIŞIYORUM'
Dedesini küçük yaşlardan beri anlamaya çalıştığını belirten Ersoy, "Mehmet Akif Ersoy'a dedem olarak sarılmayı ve onu kutlamayı çok isterdim" dedi. Merhum şairin kendisini etkileyen en güzel yönünün samimiyeti olduğuna dikkati çeken Selma Argon Ersoy, onun hayatının mücadeleyle geçtiğini söyledi. İstiklal Marşı'nın okunduğunda tüyleri diken diken ettiğine dikkati çeken Ersoy, dedesinin para ödülünden dolayı düzenlenen yarışmaya başlangıçta katılmak istemediğini de ifade ederek marşın kabulüyle ilgili süreci anlattı.

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‘Safahat ders kitabı olarak okutulsun’
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