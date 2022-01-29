Şafak operasyonu ile infaz timi çökertildi

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinden aranan 9 kişi, 19 ayrı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Aralarında öldüren kurşunları sıktığı belirtilen Kadir Yasak (25) ve ağabeyi Ali Yasak da bulunuyor. Toplam gözaltı sayısı 11 oldu, 2 kişi ise aranıyor
İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Yeşilköy'de Cunda Balık Restoran'da 4 kurşun sıkılarak öldürülen Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri operasyon düzenledi. İnfaz timinden önceki gün Uğur Can Bilge (33) ve Gökhan Karakan (36) yakalanmıştı. Dün düzenlenen şafak operasyonunda ise Kadir Yasak (25) ve ağabeyi Ali Yasak'ın (28) da aralarında bulunduğu 9 kişi 19 ayrı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 11 oldu. Ali Yasak ve kardeşi Kadir Yasak, Büyükçekmece'deki lüks bir sitede günübirlik olarak kayıt dışı kiraladıkları bir dairede yakalandı. İstanbul'daki Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen ve sağlık raporu alınan şüpheliler İstanbul Emniyeti'ne götürüldü. Firari olan Seccad Yeşil (34) ve Serkan Dakman (33) ise aranıyor.
TOPLAM 32 SUÇ KAYDI
Şüphelilerin firarda oldukları saatlerde bir akıllı cep telefonu uygulaması üzerinden başka kişiler adına sürekli olarak araçlar kiraladıkları ve yakalanmamak için adres değiştirdikleri iddia edildi. Seccad Yeşil'in 4'ü tehdit, 1'i kasten yaralama, 7'si Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet olmak üzere toplam 15, Kadir Yasak'ın 3'ü kasten yaralama olmak üzere toplam 4, Ali Yasak'ın 2, Gökhan Karakan'ın 6, Uğur Can Bilge'nin 1, Serkan Dakman'ın ise 4 suç kaydı bulunuyor. 6 şüphelinin toplam suç kaydı ise 32.
'AMBULANS 7 DAKİKA 43 SANİYEDE ULAŞTI'
AVUKAT Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin eşi Ece Erken, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ambulansın geç geldiğini iddia etmişti. Erken paylaşımında, "Balıkçıya en yakın hastanenin arabayla mesafesi sadece 5 dakika. Saat 00.20'de trafik de yok ve ambulans 40 dakikada geliyor ve kocam kan kaybından ölüyor" yazmıştı. Ece Erken'in paylaşımının ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı: "Saat 00.39.21'de 'İki kişi vuruldu' açıklamalı ihbar, personelimiz tarafından alınmıştır. Saat 00.41.25'te adrese yakın iki ayrı merkezimizden ekiplerimiz yönlendirilmiştir. Ağır olan yaralıya olay yerine saat 00.47.04'te ilk varan ambulansımız tarafından acil müdahalesi yapılmış olup, saat 00.56.47'de olay yerinden ayrılmış ve saat 01.00'da hastaneye ulaştırılmıştır. Ambulansımız 7 dakika 43 saniyede ulaşmış olup, hastanın ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, olay yerinden sağlık kuruluşuna 4 dakika 23 saniyede ulaştırılmıştır."
ALLAH'IM ŞÜKÜRLER OLSUN
AVUKAT Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken, şüphelilerin yakalanmasının ardından sosyla medya hesabından paylaşımda bulundu. Ece Erken'in paylaşımında, "Allah'ım şükürler olsun Rabbiiiiiimmmmmm sen çok büyüksün" ifadeleri yer aldı. Bir diğer paylaşımında ise şu sözler yer aldı: "Sayın İçişleri Bakanımızdan ve emniyet birimlerinden Allah razı olsun. Onlar yakalanana kadar nefes almadık biz. Canımız gitti. Giden gelmez ama cezasız kalmamalarına şükürler olsun. Yalvarıyorum en ağır cezayı alsınlar. Bizi yaşarken öldürdüler. Ne olur en ağır cezayı alsınlar. Rabbim hem bu dünyada hem ahirette gün yüzü göstermesin bunlara."