Şafak’ı tutmaya çalışırken kardeşim Kadir ateş etti

Katil zanlısı Kadir Yasak, “Küfretti, vurdum” derken ağabeyi Ali Yasak ise kurtarmaya çalıştığını öne sürdü
Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tutuklanan 8 şüpheliden, katil zanlısı Kadir Yasak'ın ifadesi ortaya çıktı. 27 Ocak'ta genç avukatın Bakırköy'de sahibi olduğu balık restoranında yaşanan olayda, tetiği çeken kişi olan Kadir Yasak ifadesinde özetle şunları söyledi: "Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu ilk kez 15 gün önce görmüştüm. Arkamdan küfürlü konuşmuş. Balıkçıda görünce yanına gittim. Bahsedilen şeyleri söyleyip söylemediğini sordum. 'Benim mekânımda hesap mı soruyorsun' deyip küfretti. O sırada abim mekâna geldi, masaya oturdu. Abim gelince, Şafak'a 'Sakin ol, benimle düzgün konuş' dedim. O da bana 'Nasıl konuşacağımı sana soracak değilim' diyerek küfretti. Sonra silahı çekip abim ve onun olduğu yere doğru bir ya da iki el ateş ettim. Korumasına da bir el ateş ettim. Şafak yere düştü. Abim 'Yapma, adam vuruldu' deyip Şafak'ı geriye doğru çekmeye çalıştı. Abim çıktı. Ben de arkasından çıktım. Şafak yerdeyken silahı almaya çalıştı. Bunun üzerine yere doğru bir el daha ateş ettim. Sonra da mekânı terk ettim."
'AMBULANS ÇAĞIRACAKTIM'
Kadir Yasak'ın ağabeyi Ali Yasak ise, "Kapıda Seccad Yeşil'i gördüm. Kardeşimin balıkçıda oturduğunu, problem olabileceğini söyleyerek 'Git bak' dedi. Şafak, Kadir'e hakaretler ediyordu. Şafak'ı tutmaya çalıştığım sırada silah patladı. Şafak vuruldu, yere düştü. Dışarıya çıkarıp ambulans çağırmak istedim. Kilolu olduğu için taşıyamadım. Sürükleyerek çıkarmaya çalıştım. Amacım, Kadir ile Şafak'ı birbirinden uzaklaştırmaktı. Daha sonra Kadir, Şafak'ı çıkaracağım kapıya gelerek rastgele 2 el daha ateş etti" ifadelerini kullandı.