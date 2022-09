Safari turlarına düzenleme şart

SABAH, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5 turistin öldüğü safari kazasının detaylarına ulaştı. Trafik raporuna göre, tutuklanan cip sürücüsü Murtaza Arslan, yağışlı havada yokuş aşağı giderken viraja sert girdi ve 8'de 8 kusurlu bulundu. Raporda, turistlerin emniyet kemerini takması halinde ölümlerin yaşanmayacağına da yer verildi. Kazadan sonra 198 safari cipinden, eksikleri bulunan ve kural ihlali yaptığı tespit edilenlere 9 bin 573 TL ceza kesildi. Ayrıca acente yetkilisi, safari araç sürücüleri ve mihmandarlara eğitim semineri verildi.Sezon boyunca yaklaşık 300 bin tatilciyi gezdiren sektörün temsilcilerinden acente sahibi TÜRSAB BTK üyesi Şenay Tokmak şunları söyledi: "Araçlara alınan müşterilere her sabah güvenlik brifingi verilmeli, seyahat anında emniyet kemerleri sürekli takılı olmalı. Araçların periyodik bakımları yaptırılmalı, her şey kayıt altında olmalı. Ekiplerimizde, acil tıp teknisyeni ve ilkyardım uzmanı var. Ayrıca tur şoförlerimize talimatnamelerimizi bildiriyoruz. Safari araçlarında, su tabancası veya diğer eğlence faaliyetleri yapılamaz. Turistlerin kemerleri sürekli takılı olmalı, ayağa kalkmamaları, araçtan sarkmamaları, şoför 'İnin' deyinceye kadar kimsenin inmeme gerekir. 34 yıldır safari turları yapıyorum. Bu turlara kapsamlı bir düzenleme getirilmesi gerekiyor."TÜRSAB İzmir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kıvanç Meriç ise şunları söyledi: "Safari turları asfalt yolların dışına çıkıp doğal güzellikleri göstermek için yapılıyor. Dünyanın her yerinde standartları var. Yolları, güzergâhları, UKOME kararları olması, sürücülere gerekli eğitimlerin verilmesi gerekiyor. Turistlerin de mutlaka emniyet kemerini takması gerekiyor ama takmıyorlar." Tur operatörü Meeting Point'in Türkiye COO'su Onur Özer ise "Tur öncesi turistler mutlaka bilinçlendirilmelidir. Araçları kullananlar, bu alanda eğitimli olmalıdır. Firmalar sorumlu davranmalı, acenteler de çalıştıkları firmaların kurallara uyup uymadığını denetlemelidir" diye konuştu.Cip safari şoförlerinden Gökhan Pektane, "Safari aracı kullanabilmek için, D1 sınıfı ehliyetiniz dışında SRC 2 ve psikoteknik belgelerinizin olması gerekiyor. Müşterileri ayağa kalkmamaları için uyarıyoruz. Uymayanları aracı durdurup yine uyarıyoruz. Ama sonra tekrar ayağa kalkıyorlar. Kaza yapan araç, önümde gidiyordu. Hatta, kazadan önce o aracın şoförüyle durup, ayaktaki turistleri uyardık. Ama hareket ettikten sonra tekrar ayağa kalktılar. Araçlarda sürekli rehber olması lazım" dedi.