Kur'an-ı Kerim, insanlığın bu arayışında ilahi bir rehberlik sunar. Özellikle Saffat Suresi, peygamberlerin toplumsal mücadelelerini ve bu mücadelelerin insanların inançları üzerindeki etkisini ele alır. Surede, insanın inanç ve değerler üzerine olan sorgulamalarının derinlemesine işlendiğini görürüz. Saffat Suresi 124-125-126. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanın inançlarını sorgulamasına ve doğru yolu bulmasına rehberlik eden ilahi bir mesaj niteliği taşır.

Saffat Suresi 124-125-126. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 124-125-126. Ayet Okunuşu

124. Ayet: İz kale li kavmihı ela tettekun

125. Ayet: E ted'une ba'lev ve tezerune ahsenel halikıyn

126. Ayet: Allahe rabbeküm ve rabbe abaikümül evvelın

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat Suresi 124-125-126. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

124. Ayet: Hani kavmine şöyle demişti: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?"

125-126. Ayet: "Yaratıcıların en güzelini, sizin ve geçmiş atalarınızın Rabbi olan Allah'ı bırakarak "Baal'e mi tapıyorsunuz?"