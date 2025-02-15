Saffat Suresi 131-133. ayetleri, imanın amele dönüşmesini ve peygamberlerin tebliğ görevini vurgulayarak, insanlara örnek teşkil eden önemli ayetlerdir. Hz. Lut'un hayatı ve bu ayetlerin mesajı, her çağda insanlara yol gösterici olmaktadır. Allah'a iman eden ve O'nun yolunda yaşayanların kurtuluşa ereceği vurgulanmaktadır. Bu, insanlara tefekkür, şükür ve ibadetle Allah'a yönelme çağrısıdır. Saffat Suresi 131-132-133. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı kısaca bizlere bu bilgileri vermektedir.

Saffat Suresi 131-132-133. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 131-132-133. Ayet Okunuşu

131. Ayet: İnna kezalike neczil muhsinın

132. Ayet: İnnehu min ıbadinel mü'minın

133. Ayet: Ve inne lutal le minel mürselın

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat Suresi 131-132-133. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

131. Ayet: İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz.

132. Ayet: Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı.

133. Ayet: Kuşkusuz Lût da elçilerimizdendi.