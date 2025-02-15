Saffat Suresi, bu ilahi mesajlardan biri olarak, insanın Allah'a olan bağlılığını güçlendiren ve peygamberlerin hayatlarından alınacak dersleri öne çıkaran bir suredir. Bu surede, Hz. Yunus'un (a.s.) kıssası önemli bir yer tutar. Hz. Yunus'un yaşadığı zorluklar, Allah'a olan teslimiyeti ve O'ndan yardım dilemesi, her inanan için bir örnek teşkil eder. Saffat Suresi 145-146-147. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı peygamberlerin yaşamlarından ders almanın önemini vurgular.

Saffat Suresi 145-146-147. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 145-146-147. Ayet Okunuşu

145. Ayet: Fe nebeznahü bil arai ve hüve sekıym

146. Ayet: Ve embenta aleyhi şeceratem miy yaktıyn

147. Ayet: Ve erselnahü ila mieti elfin ev yezıdün

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat Suresi 145-146-147. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

145. Ayet: Derken biz onu hasta bir halde sahile attık.

146. Ayet: Üzerine geniş yapraklı bir ağaç bitirdik.

147. Ayet: Biz onu yüz bin, yahut daha fazla insana peygamber olarak gönderdik.