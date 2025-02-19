Saffat Suresi, Allah'ın varlığını, birliğini ve yaratma gücünü güçlü bir şekilde vurgulayan bir suredir. Sure, inkârcıların yanlış inançlarını eleştirir ve bu inançların geçersizliğini ortaya koyar. Allah, insanların aklını kullanarak hakikati bulmasını ve O'na yönelmesini ister. Saffat Suresi 151-152. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı Allah'ın birliğine ve kudretine vurgu yaparak, inkârcıların yanlış inançlarının çürük temeller üzerinde olduğunu ortaya koyar.

Saffat Suresi 151-152. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 151-152. Ayet Okunuşu

151. Ayet: E la innehüm min ifkihim le yekulun

152. Ayet: Veledellahü ve innehüm le kazibun

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat Suresi 151-152. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Son bölümlerde cennet nimetleri ve cehennem azabı daha derin bir şekilde ele alınır. Ayrıca, kader inancı ile Allah'ın her şeye mutlak hakim olduğu vurgulanır.

151-152. Ayet: İyi bilin ki onlar kendi uydurmaları olarak, "Allah çocuk sahibi oldu" diyorlar. Onlar elbette yalan söylüyorlar.