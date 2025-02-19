Kur'an-ı Kerim sapkın düşünceleri düzeltmek ve insanları hakikate davet etmek için gönderilmiş ilahi bir rehberdir. Allah'ın zatına yönelik yapılan yanlış yakıştırmalar, bu rehberde sıkça ele alınmıştır. Saffat Suresi, bu tür yanlış düşünceleri reddeden, insanları akıl ve mantık yoluyla doğruya yönlendiren bir suredir. Saffat Suresi 153-154-155-156. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı Allah'a yönelik yakışıksız düşüncelerin insanı hakikatten koparacağını hatırlatır.

Saffat Suresi 153-154-155-156. Ayet Arapça Yazılışı

153. Ayet:

154-155-156. Ayet:

Saffat Suresi 153-154-155-156. Ayet Okunuşu

153. Ayet: Astafel benati alel benın

154. Ayet: Ma leküm keyfe tahkümun

155. Ayet: E fe la tezekkerun

156. Ayet: Em leküm sültanüm mübın

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat Suresi 153-154-155-156. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

153. Ayet: Yoksa Allah kızları erkeklere tercih mi etti?

154. Ayet: Neyiniz var? Nasıl hüküm veriyorsunuz!

155. Ayet: Hiç düşünmüyor musunuz?

156. Ayet: Yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var?