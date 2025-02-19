Kur'an-ı Kerim sapkın düşünceleri düzeltmek ve insanları hakikate davet etmek için gönderilmiş ilahi bir rehberdir. Allah'ın zatına yönelik yapılan yanlış yakıştırmalar, bu rehberde sıkça ele alınmıştır. Saffat Suresi, bu tür yanlış düşünceleri reddeden, insanları akıl ve mantık yoluyla doğruya yönlendiren bir suredir. Saffat Suresi 153-154-155-156. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı Allah'a yönelik yakışıksız düşüncelerin insanı hakikatten koparacağını hatırlatır.
153. Ayet:
154-155-156. Ayet:
153. Ayet: Astafel benati alel benın
154. Ayet: Ma leküm keyfe tahkümun
155. Ayet: E fe la tezekkerun
156. Ayet: Em leküm sültanüm mübın
NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.
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153. Ayet: Yoksa Allah kızları erkeklere tercih mi etti?
154. Ayet: Neyiniz var? Nasıl hüküm veriyorsunuz!
155. Ayet: Hiç düşünmüyor musunuz?
156. Ayet: Yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var?