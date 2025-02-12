İslam'a göre, ölen insanlar kıyamet gününe kadar Berzah denilen bir âlemde beklemektedirler. Berzah, dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında bir geçiş dönemidir. Bu dönemde, insanların ruhları kabirlerinde bekler ve kıyamet günü geldiğinde yeniden diriltilirler. İyi amelleri olanlar rahat bir bekleyiş içinde olurken, kötü amelleri olanlar ise azap çekerler. Saffat Suresi 16-17-18. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise bu durumu açıklar.

Saffat Suresi 16-17-18. Ayet Okunuşu

16. Ayet: E izâ mitnâ ve kunnâ turâben ve izâmen e innâ le meb'ûsûn(meb'ûsûne).

17. Ayet: E ve âbâunel evvelûn(evvelûne).

18. Ayet: Kul neam ve entum dâhırûn(dâhırûne).

Bu ayetler, insanların öldükten sonra diriltilme konusundaki şüphelerini ve Allah'ın bu konuda kesin cevabını ifade eder.

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat Suresi 16-17-18. Ayet Arapça Yazılışı

Hak yolunda yürüyen Müslümanların manevi duygularını güçlendiren, okuyanları şeytanların vesveselerinden ve zararlarından uzaklaştıran Saffat Suresi'nin 16-17-18. ayet Arapça yazılışı şöyle ifade edilmektedir:



Saffat Suresi 16-17-18. ayetin Arapça yazılışı yukarıda verildiği gibidir. İmanı güçlendiren mesajlar içeren bu metinde, insanoğlunun öldükten sonra diriltileceğinden ve inanmayanların ise aşağılanacağından bahsedilmektedir.

Saffat Suresi 16-17-18. Ayet Türkçe Anlamı

Allah'ın (cc.) birliği ve kudretinden, peygamberlerin gönderilişinden, vahyin öneminden, Allah'ın (cc.) nimetlerinden ve yaratılış delillerinden bahseden Saffat Suresi 16-17-18. ayet Türkçe meali şöyle:

(16) "Sahi biz, ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz?"

(17) "Geçmişteki atalarımız da mı?"

(18) "De ki: "Evet, hem de burnunuz yere sürtülerek!"

Saffat Suresi'nin 16-18. ayetlerinde, insanların öldükten sonra diriltilme konusundaki şüpheleri ele alınır. Bu ayetlerde, insanların "Öldükten sonra toprak ve kemik olduktan sonra mı diriltileceğiz?" şeklindeki soruları ve bu konuda duydukları şüpheler dile getirilir. Allah (cc.), bu sorulara kesin bir cevap vererek, insanların ve atalarının yeniden diriltileceğini ve bu dirilişin kesin olacağını belirtir.