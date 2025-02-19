Saffat Suresi, Allah'ın birliğini, kudretini ve adaletini vurgulayan, aynı zamanda insanların Allah'a yönelik yanlış inançlarını eleştiren bir suredir. Surede, inkârcıların iddialarının temelsizliği, Allah'ın yüceliği ve O'nun birliğini kabul edenlerin kurtuluşa ereceği açık bir şekilde ifade edilir. Saffat Suresi 161-162-163. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı Allah'ın adaletinin ve rahmetinin inananlar için bir kurtuluş vesilesi olduğunu vurgular.

Saffat Suresi 161-162-163. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 161-162-163. Ayet Okunuşu

161. Ayet:.Fe inneküm ve ma ta'büdun

162. Ayet: Ma entüm aleyhi bi fatinın

163. Ayet: İlla men hüve salil cehıym

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat Suresi 161-162-163. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

161-163. Ayet: (Ey müşrikler!) Ne siz ve ne de taptıklarınız cehenneme gireceklerden başkasını kandırıp Allah'ın yolundan saptırabilirsiniz.