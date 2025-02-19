Saffat Suresi, Allah'ın birliğini, kudretini ve adaletini vurgulayan, aynı zamanda insanların Allah'a yönelik yanlış inançlarını eleştiren bir suredir. Surede, inkârcıların iddialarının temelsizliği, Allah'ın yüceliği ve O'nun birliğini kabul edenlerin kurtuluşa ereceği açık bir şekilde ifade edilir. Saffat Suresi 161-162-163. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı Allah'ın adaletinin ve rahmetinin inananlar için bir kurtuluş vesilesi olduğunu vurgular.
161. Ayet:.Fe inneküm ve ma ta'büdun
162. Ayet: Ma entüm aleyhi bi fatinın
163. Ayet: İlla men hüve salil cehıym
NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.
Saffat Suresi Okunuşu İçin Tıklayınız
161-163. Ayet: (Ey müşrikler!) Ne siz ve ne de taptıklarınız cehenneme gireceklerden başkasını kandırıp Allah'ın yolundan saptırabilirsiniz.