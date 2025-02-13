Saffat Suresi 181-182. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Kur'an-ı Kerim'in 37. suresi olan Saffat Suresi, 23. cüzde yer alır. Mekke'de indirilen sure, 182 ayetten oluşmaktadır ve kıyamet, ahiret ve peygamber kıssalarını işler. 181-182. ayetlerde ise Allah'ın peygamberlere olan desteği ve tüm varlıkların yalnızca Allah'a hamd etmesi gerektiği vurgulanır. Saffat Suresi 181-182. ayet okunuşu ile Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı incelendiğinde bu mesajlar anlaşılacaktır.

Saffat Suresi 181-182. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 181-182. Ayet Okunuşu

İlk ayetlerinde saf tutmuş olan meleklerden bahseden bu sure Allah'ın kudretini ve birliğini vurgular. Saffat Suresi'nde ayrıca peygamberlerin kıssalarına yer verilerek tevhit inancı pekiştirilmektedir.

Surenin 181-182. ayetleri, Allah'ın gönderdiği elçilere olan desteğini ve nihai hamdın yalnızca Allah'a ait olduğunu ifade eder. Bu ayetler Müslümanlar için tefekkür vesilesi olup, Allah'ın büyüklüğünü anlamada önemli bir yer tutar. Surenin ilgili ayetlerinin okunuşu ise şöyledir;

181. Ayet: Ve selamün alel murselın

182. Ayet: Vel hamdü lillahi rabbil alemın

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat Suresi 181-182. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Saffat Suresine ait olan 181-182. ayetlerin Türkçe anlamı ve meali inananların, Allah'ın birliğini anlaması ve peygamberlerin önemini kavraması açısından rehber niteliği taşır. Bu ayetlerin Türkçe anlamları şu şekildedir;

181. Ayet: Peygamberlere selâm olsun.

182. Ayet: Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.