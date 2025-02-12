Kur'an-ı Kerim, her bir ayetiyle insanı düşünmeye ve dünyayı sorgulamaya davet eder. Adalet, merhamet ve sorumluluk gibi evrensel değerleri vurgular. Sadece bireysel yaşam için değil, toplumsal düzenin sağlanması için de ilahi ilkeler sunar. İnsanların bir gün yaptıkları her şeyin karşılığını görecekleri gerçeği, Kur'an'ın sıkça üzerinde durduğu konulardan biridir. Saffat Suresi 22-23-24. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanın hesap günü karşılaşacağı gerçekleri idrak etmesini sağlar.

Saffat Suresi 22-23-24. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 22-23-24. Ayet Okunuşu

22. Ayet: Uhşürullezıne zalemu ve ezvacehüm ve ma kanu ya'büdun

23. Ayet: Min dunillahi fehduhüm ila sıratıl cehıym

24. Ayet: Ve kıfuhüm innehüm mes'ulun

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat Suresi 22-23-24. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

22-24. Ayet: Allah meleklere şöyle emreder: "Zulmedenleri, eşlerini ve Allah'ı bırakıp da tapmakta olduklarını toplayın, onları cehennemin yoluna koyun ve onları tutuklayın. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir.

"Zalimler"den maksat inkârcılardır. Nitekim Bakara sûresinde de (2/254), "Kâfirler zalimlerin ta kendileridir" buyurulmuştur. "Eş (karı / koca) anlamındaki zevc kelimesinin çoğulu olan ezvâc, "bir kişi veya grupla aynı inancı, eylemi paylaşan, diğerlerine uyan, onların yolundan, peşinden giden" anlamına da gelir. Bu bağlamda ise özellikle putperest önderlerin peşine takılıp onların uydusu olan, onların sapkın inançlarını ve kötü işlerini paylaşan taklitçi kesim için kullanılmıştır; şeytanların kışkırtmasına uyan inkârcıları veya kocalarının yolunu izleyen kadınları ifade ettiği de söylenmiştir (bk. Taberî, XXIII, 46-47; Zemahşerî, III, 299). Kısaca Râzî'nin Vâkıdî'ye atfen belirttiği gibi (XXVI, 132) burada, "zalimler"den maksat, inkârcıların liderleri, "ezvâc"dan maksat da onların buyruğuna girip uydusu olanlardır; bu uydu kesimi, diğerlerinin eşleri de başka insanlar da olabilir. "Allah'ın dışında taptıkları" ifadesiyle inkârcıların, peşine takıldıkları şeytanların kastedildiğini ileri sürenler varsa da burada putperestlerin, tanrısal nitelikler yüklemek suretiyle Allah'a ortak koştukları putlardan söz edildiği yorumu daha mâkul görünmektedir. Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 527