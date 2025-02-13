Saffat Suresi'nin 29 ve 30. ayetleri, bireyin kendi tercihinin sonucunu yaşayacağını açıkça gösterir. Bu ayetler, insanları doğru yola davet ederken, iman etmeyenlerin ve sapanların ahirette karşılaşacakları gerçekliği düşündürür. Kur'an-ı Kerim'in bu tür uyarıcı ifadeleri, insanları dünya hayatını daha bilinçli ve ahirete yönelik yaşamaya teşvik eder. Saffat Suresi 29-30. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bu konularda insanları uyarmaktadır.

Saffat Suresi 29-30. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 29-30. Ayet Okunuşu

29. Ayet: Kalu bel lem tekunu mü'minın

30. Ayet: Ve ma kane lena aleyküm min sultan bel küntüm kavmen tağıyn

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat Suresi 29-30. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Saffat Suresi, müşriklerin Allah'a ortak koşma düşüncesini kesin bir dille reddeder. Putperestliğin yanlışlığı, onların bu sahte ilahlardan bir fayda göremeyeceği ayetlerde çarpıcı bir şekilde ifade edilir.

29. Ayet: Diğerleri, "Aksine" derler, "Siz inanmış kimseler değildiniz.

30. Ayet: Bizim, sizin üzerinizde hiçbir etkili baskımız olmamıştı; bilâkis siz azgın bir topluluktunuz.