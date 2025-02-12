Haberler Yaşam Haberleri Saffat Suresi 31-32-33. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
Giriş Tarihi: 12.2.2025 16:28 Son Güncelleme: 12.2.2025 16:29

Saffat Suresi 31-32-33. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Saffat Suresi, Mekke Döneminde inmiştir. Kur’an’ın 37. Suresidir ve 182 ayetten oluşur. Sure adını ilk ayette geçen “es-Saffat” kelimesinden alır. Saffat ise kelime anlamı olarak saf tutanlar, sıra sıra dizilenler anlamına gelir. Ahiret hayatı ve peygamberlerin kıssalarına yer veren sure ayrıca putperestlerin batıl inançlarını da eleştirir. Saffat Suresi 31-32-33. Ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile ahirete ve peygamberlere dair bilinmesi gereken sureler arasındadır.

Saffat Suresi 31-32-33. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Saffat Suresi başlıca gökten haber çalan şeytanların kovulmasından, meleklerden, cinlerden, ahiret hayatı ve kıyamet gibi önemli konulardan bahseder. Nuh, İsmail, İshak, Musa, Harun, İlyas, Lut, Yunus peygamberlerin ibret veren hayat hikayeleri, kıssaları ve Allah'ın onlara verdiği destek de bu surede yer alır. Saffat Suresi 31- 32- 33. Ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile merak edilen önemli sureler arasındadır.

Saffat Suresi 31-32-33. Ayet Okunuşu

31. Ayet: Fe hakka aleyna kavlü rabbina inna le zaikun

32. Ayet: Fe ağveynaküm inna künna ğavın

33. Ayet: Fe innehüm yevmeizin fil azabi müşterikun

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat Suresi 31- 32- 33. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 31- 32- 33. Ayet Türkçe Anlamı

31. Ayet: "Artık Rabbimizin sözü (azap) bizim hakkımızda gerçekleşti. Biz onu mutlaka tadacağız."

32. Ayet: "Evet, biz sizi saptırdık. Çünkü biz de sapkın kimselerdik."

33. Ayet: Artık onlar o gün azapta ortaktırlar.

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Saffat Suresi 31-32-33. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
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