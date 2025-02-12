Saffat Suresi başlıca gökten haber çalan şeytanların kovulmasından, meleklerden, cinlerden, ahiret hayatı ve kıyamet gibi önemli konulardan bahseder. Nuh, İsmail, İshak, Musa, Harun, İlyas, Lut, Yunus peygamberlerin ibret veren hayat hikayeleri, kıssaları ve Allah'ın onlara verdiği destek de bu surede yer alır. Saffat Suresi 31- 32- 33. Ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile merak edilen önemli sureler arasındadır.
31. Ayet: Fe hakka aleyna kavlü rabbina inna le zaikun
32. Ayet: Fe ağveynaküm inna künna ğavın
33. Ayet: Fe innehüm yevmeizin fil azabi müşterikun
NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.
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31. Ayet: "Artık Rabbimizin sözü (azap) bizim hakkımızda gerçekleşti. Biz onu mutlaka tadacağız."
32. Ayet: "Evet, biz sizi saptırdık. Çünkü biz de sapkın kimselerdik."
33. Ayet: Artık onlar o gün azapta ortaktırlar.