Saffat Suresi başlıca gökten haber çalan şeytanların kovulmasından, meleklerden, cinlerden, ahiret hayatı ve kıyamet gibi önemli konulardan bahseder. Nuh, İsmail, İshak, Musa, Harun, İlyas, Lut, Yunus peygamberlerin ibret veren hayat hikayeleri, kıssaları ve Allah'ın onlara verdiği destek de bu surede yer alır. Saffat Suresi 31- 32- 33. Ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile merak edilen önemli sureler arasındadır.

Saffat Suresi 31-32-33. Ayet Okunuşu

31. Ayet: Fe hakka aleyna kavlü rabbina inna le zaikun

32. Ayet: Fe ağveynaküm inna künna ğavın

33. Ayet: Fe innehüm yevmeizin fil azabi müşterikun

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Saffat Suresi Okunuşu İçin Tıklayınız

Saffat Suresi 31- 32- 33. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 31- 32- 33. Ayet Türkçe Anlamı

31. Ayet: "Artık Rabbimizin sözü (azap) bizim hakkımızda gerçekleşti. Biz onu mutlaka tadacağız."

32. Ayet: "Evet, biz sizi saptırdık. Çünkü biz de sapkın kimselerdik."

33. Ayet: Artık onlar o gün azapta ortaktırlar.