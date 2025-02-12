Saffat suresi Allah'ın birliği, ahiret hayatının gerçekliği, inkarcıların pişmanlıkları hakkında bilgiler verir. Ayrıca Allah'ın samimi kullarının cennet hayatındaki mutluluklarına değinir. Surede Nuh, İbrahim, İshak, Musa, Harun, İlyas, Lut, Yunus peygamberlerin hayat hikayelerine yer verilmiştir. Saffat Suresi 34-35-36. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ahiretin gerçekliği hakkında verdiği bilgiler açısından bilinmesi gereken sureler arasındadır.

Saffat Suresi 34-35-36. Ayet Okunuşu

34. İnna kezalike nef'alü bil mücrimın

35. İnnehüm kanu iza kıyle lehüm la ilahe illellahü yestekbirun

36. Ve yekulune e inna letariku alihetina li şaırim mecnun

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat Suresi 34-35-36. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 34-35-36. Ayet Türkçe Anlamı

34. İşte biz suçlulara böyle yaparız.

35. Çünkü onlar, kendilerine, "Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur" denildiği zaman inanmayıp büyüklük taslıyorlardı.

36. "Biz, deli bir şair için ilahlarımızı mı terk edeceğiz?" diyorlardı.