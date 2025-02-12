Haberler Yaşam Haberleri Saffat Suresi 34-35-36. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
Giriş Tarihi: 12.2.2025 16:42

Saffat Suresi 34-35-36. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Saffat Suresi Mekke Dönemi'nde inmiştir. 182 ayet olan sure adını ilk ayette geçen “es- Saffat” kelimesinden alır. Saffat, sıra sıra dizilenler anlamına gelmektedir. Surenin değindiği konular arasında kıyamet ve ahiret olayları yer almaktadır. Ayrıca sure peygamber kıssalarına ve onların ibretlik hayatlarına yer verir. Saffat Suresi 34-35-36. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı verdiği bilgiler, değindiği önemli konular ile bilinmesi gereken sureler arasında yer alır.

Saffat Suresi 34-35-36. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Saffat suresi Allah'ın birliği, ahiret hayatının gerçekliği, inkarcıların pişmanlıkları hakkında bilgiler verir. Ayrıca Allah'ın samimi kullarının cennet hayatındaki mutluluklarına değinir. Surede Nuh, İbrahim, İshak, Musa, Harun, İlyas, Lut, Yunus peygamberlerin hayat hikayelerine yer verilmiştir. Saffat Suresi 34-35-36. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ahiretin gerçekliği hakkında verdiği bilgiler açısından bilinmesi gereken sureler arasındadır.

Saffat Suresi 34-35-36. Ayet Okunuşu

34. İnna kezalike nef'alü bil mücrimın

35. İnnehüm kanu iza kıyle lehüm la ilahe illellahü yestekbirun

36. Ve yekulune e inna letariku alihetina li şaırim mecnun

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Saffat Suresi Okunuşu İçin Tıklayınız

Saffat Suresi 34-35-36. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 34-35-36. Ayet Türkçe Anlamı

34. İşte biz suçlulara böyle yaparız.

35. Çünkü onlar, kendilerine, "Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur" denildiği zaman inanmayıp büyüklük taslıyorlardı.

36. "Biz, deli bir şair için ilahlarımızı mı terk edeceğiz?" diyorlardı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Saffat Suresi 34-35-36. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA