Saffat Suresi'nin 37 ve 38. ayetleri, iman ve inkâr arasındaki farkı net bir şekilde ortaya koyar. Kur'an'ın hakikat olduğunu ve tüm insanlık için bir yol gösterici olduğunu hatırlatan bu ayetler, insanları doğru yola davet eder. Aynı zamanda inkârcılara yönelik bir uyarı niteliği taşıyan bu mesajlar, ilahi adaletin kesinliğini gözler önüne serer. Saffat Suresi 37-38. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ayrıca her insanın hayatını yeniden değerlendirmesi gerektiğini vurgular.

Saffat Suresi 37-38. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 37-38. Ayet Okunuşu

37. Ayet: Bel cae bil hakkı ve saddekal murselın

38. Ayet: İnneküm lezaikul azabil elım

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat Suresi 37-38. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Surenin önemli bir kısmı, geçmiş peygamberlerin mücadelelerini ve tevhid mücadelesindeki kararlılıklarını anlatır. Bu kıssalar, inananlara sabır ve azim konusunda örnek teşkil eder.

37. Ayet: Aksine o, gerçeği getirdi, Allah'ın diğer elçilerini de doğruladı.

38. Ayet: Ama siz, o acı azabı tadacaksınız!