Kur'an-ı Kerim, insanlık tarihindeki bu arayışları ve sapmaları sıkça ele alır. İnsanların neden hakikatten uzaklaştığını, hangi nedenlerle doğru yolu terk ettiklerini ve bu tercihlerinin sonuçlarını açıkça ifade eder. Her bir sure, insanın bu sorumluluklarını hatırlatan ve hakikatle bağını güçlendiren mesajlar taşır. Saffat Suresi 71-72. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanın ilahi rehberliğe ihtiyaç duyduğu her anda Allah'ın bir çıkış yolu sunduğunu hatırlatır.

Saffat Suresi 71-72. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 71-72. Ayet Okunuşu

71. Ayet: Ve le kad dalhle kablehüm ekserul evvelın

72. Ayet: Ve le kad erselna fıhim münzirın

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Saffat Suresi 71-72. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Saffat Suresi'nde ahiret inancı güçlü bir şekilde vurgulanır. İyilerin mükâfatlandırılacağı cennet nimetleri detaylı bir şekilde tasvir edilirken, kötüler için hazırlanan cehennem azabı da aynı şekilde çarpıcı ifadelerle dile getirilir. Bu tasvirler, insanları tefekküre sevk eder ve ahiret hayatına hazırlıklı olmayı öğütler.

71. Ayet: Andolsun, onlardan önce, evvelkilerin çoğu da sapmıştı.

72. Ayet: Andolsun, biz onlara da uyarıcılar göndermiştik.