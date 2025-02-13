Saffat Suresi'nin 76, 77 ve 78. ayetleri, Nuh Peygamber'in hayatını, Allah'a olan teslimiyetini ve iman edenlerin Allah tarafından nasıl ödüllendirildiğini bizlere hatırlatır. Bu ayetleri tefsir ederken, öncelikle ayetlerin içinde bulunduğu genel bağlamı dikkate almak gerekir. İnsanlık tarihindeki bu kıssa, Allah'ın adaletini gösteren eşsiz bir örnektir. Saffat Suresi 76-77-78. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ayrıca günümüz insanına da tevhid inancı ve sabır konusunda önemli dersler sunar.

Saffat Suresi 76-77-78. Ayet Arapça Yazılışı

76. Ayet:

77-78. Ayet:

Saffat Suresi 76-77-78. Ayet Okunuşu

76. Ayet: Ve necceynahü ve ehlehu minel kerbil azıym

77. Ayet: Ve cealna zürriyyetehu hümül bakıyn

78. Ayet: Ve terakna aleyhi fil ahırın

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat Suresi 76-77-78. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

76. Ayet: Nitekim kendisini ve ailesini o büyük felâketten kurtardık.

77. Ayet: Onun neslini yeryüzünde kalanlar kıldık.

78. Ayet: Sonradan gelenler arasında ona güzel bir ad bıraktık.