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Giriş Tarihi: 22.2.2025 13:58

Saffat Suresi 91-92. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Mekke döneminde inen surelerden biri de Saffat Suresi'dir. Bu sure, Kur’an-ı Kerim’in 37. suresidir ve Müslümanlar için çeşitli mesajlar içermektedir. Sûrenin adı, ilk âyette geçen ve “saf tutanlar” anlamına gelen “Sâffât” kelimesinden gelmektedir. Tevhid inancı, peygamberlerin mücadelesi ve ahiret gerçeği gibi mesajlar surenin konusunu oluşturmaktadır. Sure hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler Saffat Suresi 91-92. Ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı hakkında bilgi edinmelidir.

Saffat Suresi 91-92. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Saffat Suresi, tevhid inancını güçlendirmeyi, müşriklerin batıl inançlarını çürütmeyi ve ahiret bilincini öğütlemeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda, Allah'ın her şeyi bilen ve her şeye kadir olduğu gerçeğini hatırlatmaktadır. Sâffât Sûresi, Allah'ın birliğine inananlara umut ve teselli verirken, inkârcıları ilahi azap konusunda uyaran mesajlar içermektedir. Peygamberlerin mücadelesini örnek göstererek, sabır ve imanla doğru yolda kalmayı öğütlemektedir. Saffat Suresi 91-92. Ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bu detayları daha iyi kavramaya fayda sağlayacaktır.

Saffat Suresi 91-92. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 91-92. Ayet Okunuşu

Saffat Suresi 91-92. Ayet okunuşu şöyledir:

91.Ayet: Ferâga ilâ âlihetihim fe kâle e lâ te'kulûn(te'kulûne).

92.Ayet: Mâ lekum lâ tentıkûn(tentıkûne).

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat Suresi 91-92. Ayet Türkçe Anlamı

Saffat Suresi 91.Ayet Anlamı: İbrahim, onların putlarının tarafına gizlice gitti ve şöyle dedi: "Yemez misiniz?"

Saffat Suresi 92.Ayet Anlamı: "Ne diye konuşmuyorsunuz?"

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Saffat Suresi 91-92. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
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