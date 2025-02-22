Saffat Suresi, tevhid inancını güçlendirmeyi, müşriklerin batıl inançlarını çürütmeyi ve ahiret bilincini öğütlemeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda, Allah'ın her şeyi bilen ve her şeye kadir olduğu gerçeğini hatırlatmaktadır. Sâffât Sûresi, Allah'ın birliğine inananlara umut ve teselli verirken, inkârcıları ilahi azap konusunda uyaran mesajlar içermektedir. Peygamberlerin mücadelesini örnek göstererek, sabır ve imanla doğru yolda kalmayı öğütlemektedir. Saffat Suresi 91-92. Ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bu detayları daha iyi kavramaya fayda sağlayacaktır.

Saffat Suresi 91-92. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 91-92. Ayet Okunuşu

Saffat Suresi 91-92. Ayet okunuşu şöyledir:

91.Ayet: Ferâga ilâ âlihetihim fe kâle e lâ te'kulûn(te'kulûne).

92.Ayet: Mâ lekum lâ tentıkûn(tentıkûne).

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat Suresi 91-92. Ayet Türkçe Anlamı

Saffat Suresi 91.Ayet Anlamı: İbrahim, onların putlarının tarafına gizlice gitti ve şöyle dedi: "Yemez misiniz?"