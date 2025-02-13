Her birey, yaşamı boyunca iyilik ve kötülük arasında seçimler yapar. Bu seçimler, sadece bireyin kendi hayatını değil; aynı zamanda toplumun genel yapısını da etkiler. Saffat Suresi'nin ayetleri, bireyin dünyadaki yaşamının ahirette nasıl bir karşılık bulacağını ve ilahi adaletin nasıl tecelli edeceğini detaylı bir şekilde ele alır. Saffat Suresi 95-96. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanı kendi yolculuğunda ilahi bir otoriteye güvenmeye çağırır.

Saffat Suresi 95-96. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 95-96. Ayet Okunuşu

95. Ayet: Kale e ta'büdune ma tenhıtun

96. Ayet: Vallahü halekkkaküm ve ma ta'melun

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat Suresi 95-96. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Saffat Suresi'nde yer alan, Allah'ın her şeye kadir olduğuna dair mesajlar, insanları O'na güvenmeye teşvik eder. Allah'ın, her türlü yaratık üzerinde mutlak hâkimiyetine inanan bir kalp, insanı huzura kavuşturur.

95. Ayet: İbrahim şöyle dedi: "Yonttuğunuz putlara mı tapıyorsunuz?"

96. Ayet: "Oysa Allah sizi de yaptığınız şeyleri de yaratmıştır."