Kur'an-ı Kerim, insana sadece ibadet ve inançla ilgili öğütler vermez; aynı zamanda geçmiş toplumlardan kıssalar anlatarak insanı düşünmeye ve ders çıkarmaya teşvik eder. Bu kıssalar, insanın yaşamında karşılaşabileceği zorluklara, inanç mücadelesine ve hakikatin yanında durmanın gerekliliğine dikkat çeker. Saffat Suresi 97-98. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanın dünyevi hayatını anlamlandırırken ilahi planı kavramasına yardımcı olur.

Saffat Suresi 97-98. Ayet Arapça Yazılışı

Saffat Suresi 97-98. Ayet Okunuşu

97. Ayet: Kalübnu lehu bünyanen fe elkuhü fil cehıym

98. Ayet: Fe eradü bihı keyden fe cealnahümül esfelın

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Saffat Suresi 97-98. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Saffat Suresi, özellikle tevhid inancını pekiştirme ve peygamberlerin mücadelelerinden ibret alma açısından büyük bir öneme sahiptir.

97. Ayet: Kavmi, "Onun için bir bina yapın, (içinde ateş yakın) ve onu ateşe atın" dedi.

98. Ayet: Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları en alçak kimseler kıldık.