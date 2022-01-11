Safiye Nur Gürbüz davasında gergin anlar

Antalya'da Muratpaşa ilçesinde geçtiğimiz yıl 22 Mayıs'ta sevgilisi hemşire Safiye Nur Gürbüz'e (24) şiddet uyguladıktan sonra 2'nci kattan atarak beli, sol eli ve sol bacağının kırılmasına neden olduğu iddia edilen Aytaç Süleyman Daşbudak'ın (32) 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılanması devam ediyor.

İkinci kez hakim karşısına çıkan sanıklardan Daşbudak, SEGBİS ile duruşmaya katılırken, şikayetçi-sanık Safiye Nur Gürbüz ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

TANIKLAR İFADE VERDİ

Duruşmada tanıklar dinlendiği sırada taraflar arasında gergin anlar yaşandı. Olaydan önce Aytaç Süleyman Daşbacak ile Kumluca'ya araç almaya gittiğini söyleyen tanık Barış K. "Safiye'yi Aytaç vasıtası ile tanırım. Aytaç benim yakın arkadaşım. Olay sabahı Aytaç'la Kumluca'ya araç almaya gittik. Dönüşte iki araçla geldik. Konyaaltı mevkinde yakıt için mola verince Aytaç yanıma geldi ve Safiye'nin kendisine sosyal medya üzerinden aradığını söylediğini ve intihar edeceğini belirtti. Sonra Aytaç yanımdan ayrıldı" dedi.

Diğer tanık Orçun C.ise Kumluca'ya giderken aracı kendisinin kullandığını ifade ederek, "Aytaç'a telefon geldi. Yüksek sesle konuşuyordu. Konuşmalarından Safiye'nin intihar edeceği yönünde bir şeyler söylüyordu. Telefonu kapattıktan sonra sorduğumda bana Safiye'nin intihar edeceğini söyledi" diye konuştu. Tanıkların ifadesi sırasında taraflar arasında gergin anlar yaşandı. Safiye Nur söz almak isterken SEGBİS'ten bağlanan Ayteç Süleyman Dışbudak, Safiye'ye hitaben "Terbiyesiz" diye hitap etti. Mahkeme başkanı Daşbudak'ı uyardı.

"SAFİYE SÜLAYMANIN OMZUNDAN İNDİ"

Aytaç Süleyman Daşbudak'ın karşı komşusu olan Hatice K. ise sabah erken saatlerde cam kırığı sesi ile balkona çıktığını ifade ederek, "Baktığımda Aytaç bu bayanla arabanın yanında ayaktaydı. Aytaç onu omzuna alıp indirdi. Belki bunu 8-10 kez tekrarladı. Yanlarında kimse yoktu. Aytaç kıza 'Seni seviyorum. Evlenecektik. Aşkım neden yaptın?' diyerek söyleniyordu. Hava aydınlandığında polis geldi. Ben cam kırığından önce herhangi bir yardım sesi duymadım" diye konuştu.

Daşbudak'ın avukatları ise Safiye Nur Gürbüz'ün yargılamanın her aşamasında çelişkili ifadeler verdiğini öne sürerek, "Sanık müvekkilimizin kendisini ayağından tutarak aşağıya attığını söylüyor. Atılan mesafe 5 metre. Eğer durum şikayetçinin anlattığı gibi olsaydı, aracın üzerine sırt üstü veya baş üstü düşmesi gerekiyordu. Böyle bir durumda çok kaliteli camdan yapılan sunroof kırılmaz ve kaporta eğilirdi. Fakat tahminimizde şikayetçi bir şekilde kendisini aşağıya attı ve ayağındaki ayakkabı ile sunroofun üzerine sert bir şekilde düştü. Cam ancak bu şekilde kırılabilir." dediler.

TAHLİYE TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

Duruşma esnasında, avukatların konuşmasını kesen Safiye Nur Gürbüz'ü mahkeme başkanı iki kez uyardı. Mahkeme tutuklu sanık Süleyman Aytaç Daşbudak'ın tahliye taleplerini reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 22 Mayıs tarihinde Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde, 3 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairesine giden ikili arasında, saat 06.30 sıralarında tartışma çıkmış, Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştükten sonra Daşbudak'ın darp ettiği hemşire Gürbüz, pencereyi açıp yardım istediği sırada, iddiaya göre sevgilisi tarafından itilmişti. Gürbüz, şans eseri apartman girişinde park halindeki otomobilin üzerine düşmüştü. Yaralanan Gürbüz Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Ortapedi Servisinde yapılan muayenede bacağında, burnunda ve belinde kırıklar tespit edilmişti.

MAHKEME GÖREVSİZLİK VERMİŞTİ

Yaşana korkunç olayın ardından Aytaç Süleyman Daşbudak hakkında Antalya 30'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Kasten yaralamadan" dava açılmıştı. İkinci duruşma sonunda 30.. Asliye Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı da mütalaasında, kemik kırığı oluşması nedeniyle yaralama suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılması hususunda Safiye Nur'un 2. kattan, yerden yaklaşık 5-6 metre yükseklikten atıldığına dikkat çekmişti.

Mütalaada, "Safiye Nur, park halindeki aracın üzerine düşmüştür. Bu aracın orada bulunmaması halinde Safiye Nur'un betona ya da asfalt zemine düşmesi halinde daha ağır neticenin doğması olasıdır. Ayrıca, sanık Aytaç Süleyman'ın araçtan indikleri andan itibaren Safiye Nur'a şiddet uygulaması hususu da değerlendirildiğinde Aytaç Süleyman'ın öldürmek kastıyla hareket ettiği olasılığı mevcuttur. Bu durumda eylemin kasten öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturacağı, bu suça ilişkin yargılama görevinin Ağır Ceza Mahkemesi'ne ait olduğu anlaşılmıştır" denilmişti.

Mahkemede, savcının mütalaasına katılarak sanığı Ağır Ceza Mahkemesinin yargılaması gerektiğine hükmederek, mahkemelerine görevsizlik vermişti.