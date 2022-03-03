Safiye Nur Gürbüz olayında savcı ‘Kasten yaralamadan ceza talep etti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 22 Mayıs'ta sevgilisi hemşire Safiye Nur Gürbüz'e şiddette bulunduktan sonra 2'nci kattan atarak beli, sol eli ve sol bacağının kırılmasına neden olduğu iddiasıyla Aytaç Süleyman Daşbudak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşla savcısı mütalaasında tutuklu sanık Daşbudak'ın "Kasten Yaralama" suçundan cezalandırılmasını istedi. Tutuklu sanık Daşbudak, koronavirüse yakalandığı için duruşmaya katılmadı. Hemşire Safiye Nur Gürbüz ise müşteki sanık olarak salondu avukatları ile birlikte hazır bulundu.

YENİDEN RAPOR ALINSIN

Tutuklu sanık Aytaç Süleyman Daşbudak, koronavirüse yakalanması nedeni ile duruşmaya katılamadı. Kendisini salonda avukatları temsil etti. Daşbudak'ın avukatları Safiye Nur Gürbüz'ün kırık raporlarının yeniden başka bir sağlık kurumundan alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti bunu kabul etmedi.

'ŞİKAYETCİ VE DAVACIYIM'

Hemşire Safiye Nur Gürbüz ise kedisin bu hale getiren Aytaç Süleyman Daşbudak'tan şikayetini ve davacı olduğunu yeniledi. Hemşire Safiye Nur, "Yaşamam ve hayatta kalmam mucize." dedi. Tanık ifadelerini ardından mahkeme başkanı savcıdan mütalaasını vermesini istedi. Savcı mütalaasında sanık Aytaç Süleyman Daşbudak'ın "Kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

OLAY ŞÖYLE OLMUŞTU

Olay, 22 Mayıs tarihinde Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde, 3 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairesine giden ikili arasında, saat 06.30 sıralarında tartışma çıkmış. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştükten sonra Daşbudak'ın darp ettiği hemşire Gürbüz, pencereyi açıp yardım istediği sırada, iddiaya göre sevgilisi tarafından itilmiş. Gürbüz, şans eseri apartman girişinde park halindeki otomobilin üzerine düşmüştü. Yaralanan Gürbüz Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Ortapedi Servisinde yapılan muayenede bacağında, burnunda ve belinde kırıklar tespit edilmişti.

MAHKEME GÖREVSİZLİK VERMİŞTİ

Yaşana korkunç olayın ardından Aştaç Süleyman Daşbudak hakkında Antalya 30'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Kasten yaralamadan" dava açıldı. İkinci duruşma sonunda 30 Asliye Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı da mütalaasında, her ne kadar sanığın kemik kırığı oluşacak şekilde yaralama suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, Safiye Nur'un ikinci kattan, yerden yaklaşık 5-6 metre yükseklikten atıldığına dikkat çekerek, "Safiye Nur, park halindeki aracın üzerine düşmüştür. Bu aracın orada bulunmaması halinde Safiye Nur'un betona ya da asfalt zemine düşmesi halinde daha ağır neticenin doğması olasıdır. Ayrıca, sanık Aytaç Süleyman'ın araçtan indikleri andan itibaren Safiye Nur'a şiddet uygulaması hususu da değerlendirildiğinde Aytaç Süleyman'ın öldürmek kastıyla hareket ettiği olasılığı mevcuttur. Bu durumda eylemin kasten öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturacağı, bu suça ilişkin yargılama görevinin Ağır Ceza Mahkemesi'ne ait olduğu anlaşılmıştır" denildi. Mahkemede, savcının mütalaasına katılarak sanığı ağır ceza mahkemesinin yargılaması gerektiğine hükmederek, mahkemelerine görevsizlik vermişti.