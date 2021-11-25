Safiye Nur Gürbüz yaşadığı dehşeti mahkemede anlattı! "Hayatta kalmam mucize"





Savcı, 2'inci duruşmada verdiği mütalaada, Gürbüz'ün, üzerine düştüğü aracın orada bulunmaması halinde beton zemine düşeceği ve daha ağır bir sonucun doğacağını, ayrıca, sanığın araçtan indikleri andan itibaren Gürbüz'e şiddet uyguladığını belirterek, öldürmek kastıyla hareket ettiğini öne sürdü.