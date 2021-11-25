Safiye Nur Gürbüz yaşadığı dehşeti mahkemede anlattı! "Hayatta kalmam mucize"

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, geçen 22 Mayıs'ta hemşire sevgilisi Safiye Nur Gürbüz'e şiddet uyguladıktan sonra 2'nci kattan atarak beli, sol eli ve sol bacağının kırılmasına neden olan Aytaç Süleyman Daşbudak'ın, Asliye Ceza mahkemesinin görevsizlik kararı vermesinin ardından dosyanın gönderildiği 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamasına başlandı.
Tutuklu bulunduğu cezaevinden, SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan Daşbudak, Gürbüz'ü pencereden atmadığını ve kendisine tuzak kurulduğunu öne sürerek, "Beni, nargile ile başımdan yaraladı. 185 gündür tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.
'ŞİKAYETCİ VE DAVACIYIM'
Mahkemede yaşadığı dehşeti anlatan Safiye Nur Gürbüz ise "Bana kafa atıp burnumu kırdı. Kemerle dövdü. Pencereden attıktan sonra, aşağıya gelip beni eve çıkarmak istedi. Elimle demirleri tutunca birlikte düştük.
O da başını yere vurdu. Yaşamam ve hayatta kalmam mucize" dedi. Tanık ifadelerini ardından mahkeme Aytaç Süleyman Daşbudak'ın tutukluluk halinin devamına kara vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
"YARALAMA" DEĞİL, "ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS" KARARIYLA AĞIR CEZAYA
Safiye Nur Gürbüz'ün, şans eseri park halindeki bir aracın üzerine düşerek ölümden kurtulduğu ancak belinin, sol elinin ve sol bacağının kırıldığı olayın ardından Daşbudak hakkında 30'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Kasten yaralama" suçundan dava açıldı.
Savcı, 2'inci duruşmada verdiği mütalaada, Gürbüz'ün, üzerine düştüğü aracın orada bulunmaması halinde beton zemine düşeceği ve daha ağır bir sonucun doğacağını, ayrıca, sanığın araçtan indikleri andan itibaren Gürbüz'e şiddet uyguladığını belirterek, öldürmek kastıyla hareket ettiğini öne sürdü.