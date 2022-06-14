Safra kesesinden binlerce taş çıktı

Bilecik'in Pazaryeri İlçesi'nde yaşayan 76 yaşındaki Ayşe Durmaz, şiddetli karın ağrısı şikâyeti başlayınca kızının yaşadığı Bursa'ya geldi. Gemlik Devlet Hastanesi'nde tetkikler yaptıran Durmaz'ın, safra kesesinde taş olduğu tespit edildi. Laparoskopik kapalı yöntemle ameliyata alınan Durmaz'ın safra kesesinden bin 284 adet taş çıkarıldı. Durmaz'ın operasyonunu başarıyla gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Karakaya, "Hastamız, Polikliniğimize karın ağrısı bulantı kusma şikâyetleriyle geldi. Hastaya ultrason çektik. Ultrasonda safra kesesinde çok sayıda taş tespit ettik. Daha sonra hastayla görüşüp, ameliyata karar verdik. Ameliyatı da laparoskopik dediğimiz kapalı yöntemle gerçekleştirdik. Operasyon sonrası safra kesesini açtığımızda bin 284 tane taş gördük. Bu çok nadir görülen bir vakadaydı ve biz de ilk kez karşılaşıyoruz. Ancak operasyon çok başarılı geçti. Operasyondan bir gün sonra da hastamızı taburcu ettik" dedi. Safra taşlarının bazı durumlarda safra kesesini tıkayıp, sarılığa sebebiyet verdiğini dile getiren Op. Dr. Karakaya, erken tedavi ile hastanın sağlığına kavuşabileceğini vurguladı.