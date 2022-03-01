Safra kesesinden çıkan taşlarla Guinness’e aday

Tokat merkez Yeşilırmak Mahallesinde yaşayan 2 çocuk babası Kemal Doğru (64), el ve ayaklarında aşırı üşüme, karın ağrısı ve sarılık şikayeti ile Tokat Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan kontrollerle Kemal Doğru burada yapılan ilk tedavinin ardından Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edilerek burada bir hafta sarılık tedavisi gördü. Ardından Tokat Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Vahit Mutlu'ya müracaat etti. Yapılan muayenesinde ultrason sonucu, hastanın safra kesesinin taş ile dolu olduğu görüldü. Opr. Dr. Mutlu, hastaya ameliyat günü verdi.

Yaklaşık 1,5 saat süren kapalı ameliyatta safra kesesini açan doktorlar hastadan irili ufaklı tam 14 bin 387 taş çıkarttı. Ameliyat esnasında büyük şaşkınlık yaşayan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Vahit Mutlu ve ekibi, bunun Guinness rekorlar kitabına girebilecek sıra dışı bir olay olduğunu fark etti. Bir hemşire tarafından yapılan sayımda 14 bin 387 taş tespit edilerek olay kayıt altına alınmış oldu. Hastane yönetimi Guinness rekorlar kitabına başvuru yapılması için harekete geçti. Daha önceki dünya rekorunun Malatya'da yapılan bir ameliyatta 8 bin 422 adet taş çıkartılan hastaya ait olduğu öğrenildi. Doktorlar bu tarz vakalarla karşılaşıldığını ancak bu sayıda taşla ilk kez karşılaştıklarını söylüyor.

"BÖYLE BİRŞEYİ HİÇ TAHMİN ETMEDİM"

Önceki gün hastaneden taburcu olarak Yeşilırmak mahallesindeki evinde istirahata çekilen Kemal Doğru ve doktorlar kadar aile de şaşkın durumda. Sabah Gazetesi'ne konuşan Kemal Doğru, "Ellerimde ve ayaklarımda üşüme oluyordu. Mide bulantısı ile hastaneye gittik. Tokat Devlet Hastanesi'ne. Orası yapılan kontrollerin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne gönderdi. Sarılık dediler. Safra kesesi taşı bağırsağı tıkamış. Senin durumun bu dediler. İlaç ve serum verdiler bir hafta yattım. 10 gün de evde istirahat ettim. 24 Şubat'ta ameliyatı yaptılar. Şuanda da iyiyim" dedi. Böyle bir durumla karşılaşacaklarını hiç tahmin etmediğini ameliyat sonrası taşları gördüğünde büyük şaşkınlık yaşadığını belirten Kemal Doğru, beslenme düzeniyle ilgili ise "Canımın istemediğini yemem ben. Sulu yemek bol yerim. Meyveyi bol yerim. Çalışma konusunda da çalışırım, gezme konusunda da gezerim banka işleri vs. olduğunda arabayla gitmem hep yürürüm. O yürüyüşlerde kalmam gerekirdi o kadar taşa. Biz fidancılık yaparız. O fidanların filizlerini temizleriz. Onu eğilerek yaparız. O zaman ayağımda lif yırtılması olmuştu. Tedaviyle iyileştim. Onu atlattım yaklaşık 2 yıl oldu. Ama akşam hissettim demek ki o taşın etkisi vardı; merdivenleri inerken yan inebiliyordum tam dik inemiyordum. Ama şimdi ameliyattan sonra fark ettim dik inebiliyorum" diye konuştu.

SAĞLIK İHMALE GELMİYORMUŞ!

Doktora neredeyse hiç gitmediğini anlatan Kemal Doğru, "Bu kadar taşın birikmesi aklımın köşesinden bile geçmezdi. Bu şekilde hasta olacağımı hiç düşünmezdim. Böyle bir durumla Guinness rekorlar kitabına başvuru da hiç aklıma gelmezdi. Hakkımızda hayırlısı. Demek ki oluyormuş. Bundan sonrası için kontrollerime gideceğim. Herkesin de gitmesini tavsiye ederim. Eski büyüklerin meşhur lafı: Yılanın başı küçükken ezilir. Biz büyütmüşüz. Önce sağlık, sağlığınızı ihmal etmeyin. Ben ayak üşümesinde gitmeliydim doktora. Bot giyiyordum yine üşüyordum, çift çorapla bile üşüyordum. Sağlıklı olsam niye üşüyeyim. Demek ki o bir haberciydi. Şuan üşüme de bitti. Beni yanıltan bu oldu sağlıklıyım demeyeceks…